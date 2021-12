Les nationaux-conservateurs, un débat

Dans cet article, j’ai parlé des « conservateurs nationaux » et de leur mouvement (si on peut l’appeler ainsi), « le conservatisme du bien commun ». Le Nouveau Critère consacre une grande partie de son numéro actuel à un débat sur le sujet.

Toutes les contributions ne sont pas accessibles aux non-abonnés. Cependant, bon nombre le sont. Dans cet article, je présenterai deux critiques des conservateurs nationaux et du conservatisme du bien commun. Je présenterai quelques entrées de l’autre côté du débat dans un post de suivi.

Voici d’abord l’utile introduction de notre ami Roger Kimball, rédacteur en chef et éditeur du New Criterion. Comme il le fait remarquer, le point de départ du débat sur le nouveau critère est un article de Kim Holmes intitulé « Les sophismes du bien commun ». Holmes est l’ancien vice-président exécutif de la Heritage Foundation et ancien secrétaire d’État adjoint aux organisations internationales de l’administration GW Bush. Son article est ici.

Certains conservateurs nationaux soutiennent que leur vision est ancrée dans la Constitution. Ils épousent ce qu’ils appellent un « originalisme du bien commun », arguant que les fondateurs américains n’étaient pas vraiment des croyants lockéens dans les droits intrinsèques, mais des Burkeans qui considéraient les droits comme instrumentaux – un moyen d’atteindre une fin.

Ainsi, selon l’argument, le conservatisme « bien compris » est « plus ouvert à l’exercice du pouvoir de l’État » et, le cas échéant, est disposé à « faire respecter notre ordre » ou même à « récompenser les amis et punir les ennemis (dans les limites de la règle). de la loi). »

Quel que soit le mérite de cette entreprise, je pense que Holmes fait un bon travail en affirmant que ce n’est pas ce que les fondateurs américains avaient en tête. Il écrit:

En termes simples, les fondateurs n’étaient pas des Burkeans. Oui, ils ont accueilli favorablement le soutien de Burke à la Révolution américaine de son point de vue Whig britannique, mais c’est John Locke qui les a émus philosophiquement plus qu’Edmund Burke. Deuxièmement, les fondateurs partageaient la notion de Locke selon laquelle les droits naturels étaient fondés sur les revendications universelles du droit naturel. C’est pourquoi Jefferson et les autres fondateurs pensaient que les droits étaient « inaliénables ». C’est pourquoi ils étaient « égaux ». De tels droits étaient universels et non particuliers à un certain peuple ou à une certaine coutume, comme ils devraient l’être s’ils étaient burkeens ou nationalistes. . . . Les fondateurs avaient une notion forte du bien commun, mais ils n’ont pas cherché à la réifier dans le gouvernement ou à l’imposer de haut en bas sur l’ordre social.

Holmes adopte également un autre volet du conservatisme du bien commun, le point de vue qui rejette la philosophie des droits naturels comme étant en contradiction avec les principes de la loi naturelle. Ceux de cette conviction ne se tournent pas vers Burke, mais vers Aristote et Thomas d’Aquin.

Encore une fois, quel que soit le mérite de cette position en tant que question philosophique, je pense que Holmes montre effectivement qu’elle a peu à voir avec notre Constitution.

Quant aux mérites du conservatisme du bien commun, Holmes lance cet avertissement :

[T]Plus le mouvement actuel du bien commun réussit, plus il érodera l’un des piliers clés de la pensée conservatrice américaine : l’idée de liberté. Le plus grand danger n’est pas que l’Amérique évolue vers le socialisme national ou impérial, mais que les arguments étatistes des conservateurs finissent par renforcer les arguments similaires des progressistes. La politique deviendrait une guerre d’enchères de quel côté, la droite ou la gauche, peut acheter le plus de votes avec les aumônes du gouvernement, gagner le plus de batailles devant les tribunaux pour défendre « leur » version de la liberté d’expression, contrôler les tribunaux et les élites administratives, ou définir ce les politiques administratives signifient. Dans cette bataille, je mettrais mon argent sur les maîtres politiques du collectivisme, les progressistes, car c’est leur raison d’être.

(Je souligne)

Charles Kesler contribue au débat du New Criterion avec cette pièce. Kesler trouve à redire à certains des points de Holmes, mais rejette les arguments des deux volets du conservatisme du bien commun que Holmes attaque.

Il conclut :

L’essai de Holmes rend un service important en soulignant et en clarifiant la mesure dans laquelle ces deux écoles émergentes du nouveau conservatisme cherchent à « saper et finalement renverser le conservatisme américain traditionnel ». Bien que tous les adhérents n’aient pas cela à l’esprit, la plupart d’entre eux le font, je pense. Et ils aiment se féliciter pour ça. Ils sous-estiment, à mon avis, à quel point le mouvement conservateur de Buckley et Reagan était lui-même une contre-révolution contre les révolutions libérales qui avaient balayé l’Amérique au cours des décennies précédentes. . . . Les Buckley et Reagan de, disons, 1965 le feraient. . . ressentez probablement le besoin de rafraîchir et de reformuler la cause conservatrice pour répondre à nos nouvelles circonstances politiques. . . . Je n’ai aucune objection à ce que les nouveaux conservateurs d’aujourd’hui cherchent à diviser le mouvement conservateur d’aujourd’hui – tant qu’ils se souviennent que le but est finalement de le réunir et de l’élargir selon des lignes plus fortes et plus sages. Pour ce faire, cependant, ils auront besoin de meilleurs arguments.