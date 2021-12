Les nationaux signent un contrat de ligue mineure avec Maikel Franco

Les Nationals de Washington signent un contrat de ligue mineure avec Maikel Franco.

En effet, les Nationals ont signé un contrat avec le troisième but Maikel Franco, qui devrait être considéré comme une option au troisième but, étant donné que c’est là qu’il a passé la plupart de son temps dans les majeures. (Il a également joué 15 matchs au premier but dans sa carrière, mais jamais plus de cinq en une seule saison.)

Franco a connu une séquence irrégulière ces derniers temps, oscillant énormément d’année en année et a en effet eu une solide performance dans la campagne 2020 raccourcie, atteignant .278 / .321/ .457 pour un 106 wRC + et 1.3 fWAR en seulement 60. matchs. .

Malgré cela, les Royals ont décidé de ne pas lui offrir de contrat pour 2021, ce qui a incité Franco à signer avec les Orioles.

Malheureusement, son yo-yo s’est poursuivi, puisqu’il est tombé à une ligne de .210 / .253 / .355 en 104 matchs pour Baltimore.

Franco a été libéré en août et a signé un contrat de ligue mineure avec Atlanta, mais n’a pas obtenu un autre coup dans les grandes ligues.

Pour les Nationaux, il n’y a rien de mal à l’avoir dans les parages pour voir s’il peut à nouveau renverser la vapeur.

Les ressortissants signent un accord entre Maikel Franco et la ligue mineure https://t.co/VzL1qmGn19 pic.twitter.com/pkiItuA9p6 – Rumeurs commerciales MLB (@mlbtraderumors) 12 décembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada