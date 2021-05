Les nations islamiques tiennent un sommet d’urgence sur les attaques Israël-Gaza

Cela, ainsi que les préoccupations de certaines nations au sujet du Hamas, a vu une réponse quelque peu sourde aux attaques par opposition à la réponse sans réserve des décennies passées.

L’Organisation de la coopération islamique, composée de 57 pays, a ouvert dimanche une réunion d’urgence sur les violents combats entre Israël et les dirigeants militants du Hamas dans la bande de Gaza, le premier mouvement majeur parmi les pays du Moyen-Orient toujours aux prises avec la manière de résoudre le conflit.

Alors que la Ligue arabe et des organisations comme l’OCI, basée en Arabie, ont maintenu leur point de vue selon lequel les Palestiniens devraient avoir leur propre État indépendant, Israël a récemment conclu des accords de reconnaissance avec plusieurs de ses membres.

Cela, ainsi que les préoccupations de certaines nations au sujet du Hamas, a vu une réponse quelque peu sourde aux attaques par opposition à la réponse sans réserve des décennies passées.

Le sort du peuple palestinien est la plaie sanglante du monde islamique aujourd’hui, a déclaré le ministre afghan des Affaires étrangères, Mohammad Haneef Atmar.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riad Malki, de l’Autorité palestinienne, qui administre des enclaves autonomes en Cisjordanie occupée par Israël, a dénoncé ce qu’il a appelé les attaques lâches d’Israël au début de la réunion.

Nous devons dire à Allah que nous résisterons jusqu’au dernier jour, a-t-il dit. Nous sommes confrontés à une occupation à long terme. c’est la base du problème. Des crimes sont commis contre les Palestiniens sans conséquences.

Cependant, l’Autorité palestinienne de Malki n’a aucun contrôle sur le Hamas et la bande de Gaza, où les militants ont pris le pouvoir en 2007.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a adopté une ligne aussi dure.

Israël est seul responsable de la récente escalade à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza, a déclaré Cavusoglu. «Nos avertissements à Israël la semaine dernière n’ont pas été entendus. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a accusé Israël de génocide et de crimes contre l’humanité.»

Ne vous y trompez pas: Israël ne comprend que le langage de la résistance et le peuple palestinien a pleinement le droit de se défendre, a déclaré Zarif.

Dans toute la péninsule arabique et les États du golfe Persique, les réactions aux combats ont été mitigées. Au Qatar, qui abrite le réseau satellite Al-Jazeera, des centaines de personnes se sont rendues samedi soir pour écouter un discours du principal dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh. Il partage maintenant son temps entre la Turquie et le Qatar, tous deux soutenant le Hamas, tout comme l’Iran.

La résistance ne cédera pas, a juré Haniyeh alors que les gardes du corps se tenaient derrière lui. Il a ajouté que la résistance est le chemin le plus court vers Jérusalem et que les Palestiniens n’accepteront rien de moins qu’un État palestinien avec Jérusalem pour capitale.

Le président du parlement koweïtien se serait entretenu samedi avec Haniyeh, tout comme le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Il en a été de même pour le général Esmail Ghaani, chef des forces expéditionnaires Qods des gardiens de la révolution paramilitaires iraniens.

Ensuite, il y a Bahreïn et les Émirats arabes unis, deux États arabes du Golfe qui ont conclu des accords de reconnaissance avec Israël l’année dernière dans les derniers mois de l’administration Trump. Ces nations, ainsi que l’Arabie saoudite, ont réitéré leur soutien aux Palestiniens pour obtenir leur propre État indépendant.

Cependant, les médias liés au gouvernement dans ces pays n’ont pas couvert la flambée actuelle de violence sans arrêt comme d’autres réseaux de la région.

Il y a cependant des murmures de dissidence. Dans la nation insulaire de Bahreïn, des groupes de la société civile ont signé une lettre exhortant le royaume à expulser l’ambassadeur israélien en raison de la violence.

Aux Emirats Arabes Unis, où les partis politiques et les manifestations sont illégaux, les Palestiniens dans les effectifs d’Abou Dhabi et de Dubaï ont exprimé tranquillement leur colère, inquiets de perdre leur permis de séjour.

Certains Emiratis ont également exprimé des inquiétudes.

La seule démocratie de la région », a tweeté l’écrivain et analyste politique émirati Sultan Sooud Al Qassemi en écrivant à propos de la frappe d’Israël sur un bâtiment de Gaza qui abritait les bureaux de l’Associated Press et d’Al-Jazeera.

Cavusoglu, le ministre turc des Affaires étrangères, a critiqué les membres de l’OCI qui ont conclu des accords de reconnaissance avec Israël.

Il y en a quelques-uns qui ont perdu leur boussole morale et ont exprimé leur soutien à Israël, a-t-il dit. S’il y a des déclarations sans enthousiasme au sein de notre propre famille, comment pourrions-nous critiquer les autres qui (ne) prennent pas nos paroles au sérieux? »Zarif a également qualifié de naïfs ceux qui ont des accords de reconnaissance, affirmant qu’Israël les a conçus pour diviser le monde musulman.

Le massacre des enfants palestiniens aujourd’hui suit la prétendue normalisation, a-t-il dit. Ce régime criminel et génocidaire a une fois de plus prouvé que les gestes amicaux ne font qu’aggraver ses atrocités.

Hussein Ibish, chercheur principal à l’Institut des États arabes du Golfe basé à Washington, a déclaré que la plupart des dirigeants arabes du Golfe craignent que les tirs de roquettes du Hamas soient «cyniques, dangereux, inutilement provocants et mettant en danger les Israéliens et les Palestiniens à Gaza. Cela enlève la pression sur ces dirigeants du Golfe pour qu’ils réagissent, contrairement à d’autres affrontements impliquant la mosquée Al-Aqsa, le troisième site le plus sacré de l’Islam à Jérusalem, ou lorsque les colons israéliens forcent les familles arabes à quitter leurs maisons, a-t-il déclaré.

Il n’y aura pas beaucoup de sympathie pour ce qui est largement considéré dans le Golfe comme des représailles massives et disproportionnées d’Israël », a écrit Ibish,« mais il sera beaucoup plus facile pour les dirigeants du Golfe et de nombreux citoyens de considérer l’échange comme une conflagration tragique à la dépense des gens ordinaires provoquée par deux dirigeants sur lesquels ils n’ont ni contrôle ni responsabilité.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.