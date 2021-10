Les Nations Unies constatent que les niveaux de gaz à effet de serre ont atteint un niveau record pendant le verrouillage – « Accélération ! » | Monde | Nouvelles

L’Organisation météorologique de l’ONU a conclu que les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone et d’autres gaz piégeant la chaleur ont augmenté plus rapidement l’année dernière qu’à n’importe quel moment de la décennie précédente. Les concentrations de CO2 ont augmenté de 2,5 parties par million (ppm) l’année dernière, portant la moyenne mondiale à 413 ppm.

Cette augmentation est survenue malgré une baisse de 5,6% des émissions de CO2 des combustibles fossiles qui auraient été causées par les restrictions liées au COVID-19.

Selon le Times, la dernière fois que la Terre a eu des concentrations de CO2 similaires dans l’atmosphère, c’était il y a entre trois et cinq millions d’années.

Pendant ce temps, les températures étaient d’environ 2 à 3 degrés Celsius plus chaudes et le niveau de la mer était entre 10 et 20 mètres plus haut.

L’OMM a également découvert que la capacité des océans et des terres à absorber le carbone pourrait diminuer à l’avenir.

Actuellement, environ la moitié de tout le CO2 émis par l’activité humaine reste dans l’atmosphère, tandis que la moitié restante est absorbée par les océans et les terres.

Mais l’utilisation des océans et des terres en tant que « puits de carbone » pourrait être réduite à l’avenir en raison de températures de surface de la mer plus élevées, d’une diminution des mesures de pH et d’une fonte accrue des glaces dans l’Atlantique Nord.

L’OMM a ajouté dans son étude : « Compte tenu de la longue durée de vie du CO2 [in the atmosphere] le niveau de température déjà observé persistera pendant plusieurs décennies même si les émissions sont rapidement réduites à zéro net.

« En plus de la hausse des températures, cela signifie davantage de conditions météorologiques extrêmes, notamment une chaleur et des précipitations intenses, la fonte des glaces, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans, accompagnées d’impacts socio-économiques de grande envergure. »

Selon le Times, le professeur Petteri Taalas a répondu au rapport en disant qu’il contenait « un message scientifique clair » juste avant que les négociateurs sur le changement climatique ne se réunissent au sommet de l’ONU COP26 à Glasgow la semaine prochaine.

Le professeur Taalas, qui occupe le poste de secrétaire général de l’OMM depuis 2016, a ajouté : « Au rythme actuel d’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, nous assisterons d’ici la fin de ce siècle à une augmentation de la température bien supérieure aux objectifs de l’Accord de Paris. de 1,5 à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

« Il n’y a pas de temps à perdre. »

Le journal rapporte également que le Dr Heather Graven de l’Imperial College de Londres a déclaré: « Ces mesures atmosphériques fournissent des preuves tangibles que, plutôt que de ralentir le changement climatique, nous l’accélérons.

« Les gaz à effet de serre dans l’atmosphère augmentent plus rapidement que jamais.

« Il est crucial que la Cop26 réussisse à intensifier les efforts d’atténuation à travers le monde. »