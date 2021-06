Les Nations Unies veulent offrir l’avortement aux personnes qui meurent de faim 10z viral

Au milieu d’une pandémie mondiale au cours de laquelle les pauvres du monde meurent quotidiennement en raison d’un accès limité aux hôpitaux, aux médicaments et aux traitements appropriés, les Nations Unies se préoccupent de pousser les pays à légaliser l’avortement, les traitements hormonaux, les thérapies affirmant le genre, les relations homosexuelles relations, et plus encore.

Le Conseil des droits de l’homme, une agence de l’ONU, est chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les États membres. Pour atteindre ses objectifs, l’agence s’appuie sur des personnes qu’elle considère comme des « experts » dans le domaine. L’un de ces soi-disant experts est le rapporteur sur le droit à la santé physique et mentale, Tlaleng Mofokeng.

Mofokeng a récemment convoqué, au nom de l’ONU, des gouvernements, de la société civile, des membres du monde universitaire et d’autres, un comité pour contribuer à un rapport sur les problèmes de santé tout au long de la pandémie de COVID-19. Plutôt que de se concentrer sur les pratiques de santé réelles qui sauvent des vies, le rapport se concentrera sur la santé sexuelle et reproductive – en bref : l’avortement.

L’intérêt principal du rapport de l’ONU n’est pas de traiter les conséquences de la pandémie, mais plutôt de faire avancer un programme radicalisé de gauche en matière de droits reproductifs. Plutôt que de garantir que les personnes vivant dans les pays en développement aient accès à des soins et à des médicaments de qualité, l’ONU s’efforce de faire en sorte que l’avortement soit promu dans le monde entier, que les hormones sexuelles croisées soient facilement disponibles et que les médecins effectuant des chirurgies de changement de sexe ne soient soumis à aucune limitation.

Cette approche est scandaleuse. Selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque minute, cinq enfants meurent dans les pays en développement du paludisme et de la diarrhée en raison du manque d’eau potable. En 2019, on estime que 5,2 millions d’enfants (principalement de moins de 5 ans) sont décédés de causes évitables et traitables ; la plupart sont des nouveau-nés de moins de 28 jours.

La Banque mondiale estime qu’environ 3,4 milliards de personnes font encore face à d’énormes difficultés pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, tels que l’eau, l’assainissement, l’éducation, les soins de santé et la création d’emplois. Ignorant la réalité de notre monde, l’ONU et ses « experts » sont soucieux de s’assurer que les pays continueront à tuer des bébés dans le monde entier et à fournir des hormones et des chirurgies de changement de sexe sans se soucier de la manière dont ces services sont fournis.

L’ONU oublie qu’ils ne sont pas une institution souveraine. Ils ne peuvent pas créer de « droits » ou imposer des obligations aux États membres, car cela nuit à l’autodétermination de tous les peuples.

Il n’y a pas de consensus ni d’obligation contraignante pour les États membres que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies puisse utiliser pour justifier ces objectifs. Ce faisant, l’ONU et ses mécanismes visent à violer l’autodétermination des pays concernant l’avortement et les problèmes de reproduction. L’avortement reste un problème qui devrait être traité comme une affaire nationale, et les comités et rapporteurs de l’ONU n’ont aucune autorité légale sur laquelle se prononcer.

À l’heure actuelle, il est essentiel que les organismes de bienfaisance privés répondent aux besoins réels des personnes qui souffrent en temps de crise. Nous devons également nous engager fermement à tenir le gouvernement américain responsable du financement des institutions et des organisations qui utilisent l’argent des contribuables pour imposer leur programme de gauche.

Neydy Casillas, Esq. est vice-présidente des affaires internationales de Concerned Women for America (CWA).