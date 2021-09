Les Nats arrêtent la séquence de 6 victoires consécutives des Mets et mettent fin à leur propre dérapage avec un split

Lane Thomas et Alcides Escobar ont réussi un circuit alors que les Nationals de Washington ont mis fin à un dérapage de sept matchs, battant les Mets 4-3 samedi soir pour diviser un programme double et arrêter la séquence de six victoires consécutives de New York.

Les Mets ont remporté le premier match 11-9, perdant une avance de neuf points avant de rebondir sur le circuit de deux points de Francisco Lindor en neuvième manche.

New York a commencé la journée à quatre matchs derrière Atlanta dans l’Est de la NL et quatre matchs derrière Cincinnati pour la deuxième place de wild card après une montée en flèche au début de septembre l’a aidé à remonter dans le classement.

“Félicitations aux gars”, a déclaré le manager des Mets Luis Rojas à propos de la séquence. “Nous avons eu des choses qui auraient pu distraire l’équipe de bien jouer ces matchs et de gagner certains matchs. Ils se sont simplement concentrés sur ce sur quoi ils devaient se concentrer.”

Michael Conforto a mis les Mets en tête dans le dernier verre avec un single RBI dans le premier. Thomas a marqué pour mener en bas de la première manche et le simple de Carter Kieboom a donné une avance de 2-1 aux Nationals.

Le partant de Washington Josh Rogers (1-0) a remporté sa première victoire en grande ligue depuis 2018 – c’était la dernière année où il a commencé un match dans les majors, avec Baltimore.

Rogers a parcouru cinq manches sur 76 terrains et a souvent sauté du monticule après la fin d’une manche. Le gaucher de 27 ans a également célébré l’obtention d’un sacrifice au cinquième pour faire passer Luis García à la troisième place. García a marqué sur le deuxième coup de circuit d’Escobar de la saison.

Rogers a été démonstratif tout au long du match et avait de nombreux membres de sa famille dans les gradins, dont sa mère, son père, sa grand-mère et son frère.

“J’allais juste être moi-même”, a déclaré Rogers. “Je me suis bien amusé. Je me suis tellement amusé dans la pirogue et tellement amusant sur le monticule.”

Le 13e home run de Kevin Pillar de la saison a ramené les Mets à 4-3 au sixième, et la soirée de Rogers a terminé un frappeur plus tard. À ses débuts aux championnats nationaux, il a accordé trois points en 5 2/3 manches et en a retiré cinq sur des prises.

Kyle Finnegan a lancé le neuvième pour son septième arrêt après avoir subi la défaite lors du premier match. Il a retiré Pete Alonso sur des prises avec le point égalisateur en deuxième position pour mettre fin au match.

“Je lui ai dit que si nous nous retrouvons dans une situation où il a une chance de clore le match, je le veux sur le monticule”, a déclaré le manager des Nationals Dave Martinez.

Tyler Megill (2-4) a lancé six manches et a accordé quatre points. Il en a retiré huit.

Avant 9-0 dans la quatrième manche du premier match, les Mets ont vu les Nationals forcer des manches supplémentaires sur le circuit de deux points et deux points d’Andrew Stevenson en septième qui a porté le total à 9.

Le releveur des Mets Trevor May (7-2) s’est échappé d’un bourrage de buts avec un retrait au huitième. Lindor a ensuite mené le neuvième avec son 12e circuit, se connectant contre Finnegan (4-6) pour également marquer le coureur automatique du deuxième.

Heath Hembree a lancé le neuvième pour enregistrer son neuvième arrêt.

Les Mets n’ont jamais perdu une avance de plus de huit points dans une défaite et ont à peine évité de le faire cette fois.

“Il n’y a pas d’avance confortable au niveau des ligues majeures”, a déclaré Rojas. “Il n’y en a pas. Nous devons en être conscients.”

Les Mets ont perdu une avance de 2-0 en fin de neuvième vendredi soir avant de récupérer pour gagner 6-2 en 10e.

Le 11e circuit de Conforto a poussé les Mets devant 9-0 en quatrième. Le partant des Mets Marcus Stroman a accordé trois points mérités en cinq manches.

SALLE DES FORMATEURS

Nationaux : RHP Tanner Rainey (douleur au côté gauche) n’a pas lancé depuis le 12 août pour AAA Rochester. Martinez s’attend à discuter avec Rainey lundi pour savoir s’il terminera la saison de lancer ou s’il sera fermé. Rainey devait être un facteur clé pour l’enclos des Nationals cette saison, mais avait une MPM de 7,62 avant d’être renvoyé.

Mets : OF Brandon Nimmo (claquage aux ischio-jambiers) a été placé sur la liste des blessés des 10 jours entre les matchs lors du programme double de samedi. Nimmo a tendu ses ischio-jambiers lors de l’exécution des bases lors du match d’ouverture.

SUIVANT

RHP Taijuan Walker (7-9, 3,89 ERA) prend le monticule pour les Mets lors du quatrième match de la série de cinq matchs dimanche. RHP Josiah Gray (0-2, 4,73) effectue son septième départ pour Washington depuis son acquisition dans le cadre du commerce à succès qui a envoyé Max Scherzer et Trea Turner aux Dodgers de Los Angeles.