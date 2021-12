Les Navigateurs de Magellan dans Round Robin

Nous profitons de la Navigateurs du Magellan Ils sont la première équipe classée à Tournoi à la ronde (tous contre tous) de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) et nous vous laissons le enregistrement des Turcs dans ce cas. Et d’autres informations à ce sujet.

Saison par saison

1987-88

5-7.

1989-90

1-11.

1990-91

6-6.

1991-92

4-8.

1992-93

8-4 (qualifié pour la finale).

1993-94

8-4 (a remporté le championnat).

1994-95

7-6.

1995-96

10-6 (a remporté le championnat).

1996-97

12-4 (a remporté le championnat).

1997-98

8-8.

1998-99

7-9.

1999-00

10-7 (qualifié pour la finale).

2000-01

11-5 (qualifié pour la finale).

2001-02

12-4 (a remporté le championnat).

2005-06

9-7.

2006-07

9-7 (qualifié pour la finale).

2009-10

11-5 (qualifié pour la finale).

2011-12

10-8.

2012-13

10-6 (a remporté le championnat).

2013-14

11-5 (a remporté le championnat).

2014-15

10-6 (qualifié pour la finale).

Record de Magellan en Round Robin

185-133.

Quelques faits sur les Navigateurs Magellan dans Round Robin

Il a classé 13 Round Robin d’affilée entre 1989-90 et 2001-2002 De 92-93, il s’est classé à 12 finales et en a remporté six (6), et ce n’est qu’en 1998-99 qu’il a eu un bilan négatif (7-9) les trois (3) derniers Round Robin que Magellan a disputés (2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015) se sont qualifiés pour la finale

Source des dossiers : Magellan dans Round Robin : Magellan Navigational Media Guide.

Titre de l’image : Navegantes del Magallanes.

