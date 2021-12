Les Navigateurs et le rêve d’une nouvelle couronne

Écrit par Alexandre Garcia

Sept ans seulement se sont écoulés mais il semble que ce soit un siècle car les fans sont exigeants et demandent des titres dans les vitrines.

Depuis cette campagne 2014, les Navegantes del Magallanes n’ont pas remporté de championnat, à cette occasion le numéro douze et la sécheresse des titres les ont un peu relégués aux oubliettes.

C’est peut-être pourquoi le fait que dans la campagne actuelle, ceux dirigés par Willie Romero soient en première place du classement, avec de fortes options pour chercher le trophée, est d’une plus grande importance.

On parle d’un casting équilibré dans tous les aspects et avec la présence d’hommes notables pour valider les options à combattre sérieusement ; des hommes comme Pablo Sandoval, Alejandro de Aza et Alberto Gonzalez ; ainsi que des lanceurs de niveau éprouvé comme Wilfredo Boscan et Henderson lvarez.

S’il est vrai que les Lara Cardinals ont montré la puissance nécessaire pour se battre, ce qui est affiché sur le terrain par les Navigators fait espérer un nouveau championnat, le très convoité numéro treize.

Il reste encore du tissu à couper mais la possibilité même d’un duel entre Magellan et les Lions de Caracas est quelque chose qui nous ravit et à partir de maintenant, nous attendons avec impatience un bon baseball.