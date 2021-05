Les navires de guerre de la marine indienne rapportent de l’oxygène des pays du Golfe; Le Japon finance des usines d’O2 pour le Nord-Est

Ces navires font partie des neuf navires, selon la marine indienne, ont été déployés pour l’expédition d’OVM et d’autres matériels de secours médical

Lundi (10 mai 2021), trois navires de guerre de la marine indienne sont arrivés avec un envoi d’oxygène et de fournitures médicales d’outre-mer – INS Kolkata à New Mangalore, INS Trikand est entré à Mumbai et INS Airavat a atteint Visakhapatnam.

Ces navires font partie des neuf navires, selon la marine indienne, qui ont été déployés pour l’expédition d’oxygène médical liquide (LMO) et d’autres matériels de secours médicaux en provenance de pays du golfe Persique et d’Asie du Sud-Est.

Appréciez profondément le don de 40 MT d’OVM de notre ami le Koweït. Un merci spécial pour le généreux don à la communauté indienne du Koweït pour 200 bouteilles d’O2 et 4 concentrateurs d’O2, et à la communauté du Qatar pour 200 bouteilles d’O2 et 43 concentrateurs d’O2. pic.twitter.com/Yulhke5fTG – Arindam Bagchi (@MEAIndia) 10 mai 2021

Comme cela avait été rapporté plus tôt dans Financial Express Online, l’ambassadeur du Koweït en Inde, Jassem Al-Najem, avait mentionné dans une interaction que le lundi 10 mai 2021, l’INS Kolkata transportera des OVM du Koweït.

INS Kolkata a atteint le nouveau port de Mangalore avec 400 bouteilles d’oxygène, deux conteneurs de 27 tonnes de LMO et 47 concentrateurs embarqués au Qatar et au Koweït.

Les trois navires arrivés lundi augmenteront l’approvisionnement en oxygène dans trois états différents. En outre, deux autres navires sont en route pour l’Inde depuis le Koweït, et un navire est actuellement à Brunei et des fournitures médicales sont en cours de chargement.

Mercredi dernier, l’INS Kolkata est parti du port de Shuwaikh avec environ 40 tonnes d’oxygène liquide et 200 bouteilles d’oxygène. Selon l’Ambassadeur Al-Najem, «Deux autres navires avec 175 tonnes d’OVM et environ 2 400 bouteilles d’oxygène sont en route pour l’Inde.»

Le Cabinet du Koweït avait récemment décidé d’envoyer une aide d’urgence à l’Inde pour l’aider à lutter contre la propagation de la pandémie mondiale de COVID-19.

Un avion militaire de l’armée de l’air koweïtienne a livré la semaine dernière 40 tonnes d’aide d’urgence de la Société du Croissant-Rouge du Koweït. L’aide médicale transportée comprenait environ 282 bouteilles d’oxygène, des ventilateurs, des médicaments, 60 concentrateurs d’oxygène et d’autres fournitures médicales.

INS Trikand

A ramené 40 tonnes d’OVM dans des conteneurs cryogéniques du port de Hamad, au Qatar, à Mumbai.

L’envoi à bord fait partie de la mission française «Pont de solidarité oxygène» qui soutient la lutte de l’Inde contre la pandémie.

INS Airavat

De Singapour, ce navire de guerre a atteint Visakhapatnam avec une charge de huit réservoirs d’oxygène cryogénique et d’environ 4000 bouteilles d’oxygène ainsi que d’autres équipements / fournitures médicaux critiques.

Le Commandement du Nord de l’armée indienne se prépare à lutter contre la pandémie dans les UT du J&K et du Ladakh

Le Commandement du Nord s’est préparé pour aider le personnel en service, les anciens militaires, Veer Naris et leurs personnes à charge.

Dans un geste préventif, le Commandement du Nord s’est associé à l’Administration civile et a commencé à augmenter sa capacité de rétention des patients COVID. Il a veillé à ce qu’il y ait suffisamment de lits aux soins intensifs, à la disponibilité de l’oxygène et à la mise en place de quatre centres de soins COVID d’une capacité d’environ 490 lits pour l’Awaam. Il a également commencé la vaccination du personnel en service et à la retraite et de Veer Naris.

Selon un communiqué officiel de l’armée indienne, le Commandement du Nord assure le double objectif de «préservation de la force» et «d’utilisation optimisée des ressources médicales». Ce sera pour le bénéfice de tous les serviteurs, retraités et leurs personnes à charge ainsi que les Awaam situés dans des régions éloignées.

Les unités de l’armée ont lancé des campagnes de sensibilisation massives et ont fourni un soutien en matière de transport, ce qui aidera au mouvement des fournitures médicales et fournira également une assistance à l’administration de l’UT ou aux organisations civiles.

L’armée et le gouvernement ont conjointement activé des installations COVID pour les habitants de J&K, notamment un centre de soins COVID de 250 lits à Rangreth à Srinagar. Un autre établissement de 200 lits à Damana près de Jammu et 20 établissements à lits chacun à Uri et Baramulla ont été mis en place.

Le Japon et le PNUD s’associent pour aider l’Inde

Pour accroître l’approvisionnement en usines de production d’oxygène dans la région du Nord-Est, le Japon s’est associé au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Pour assurer un approvisionnement ininterrompu, avec le soutien de la population japonaise, le PNUD a acheté et installé huit usines de production d’oxygène à absorption variable de pression (PSA) dans les États de Nagaland, Meghalaya et Tripura. Certains hôpitaux ont été identifiés dans la région pour ces usines d’oxygène et ils ont une capacité totale de 1 300 lits. Une fois la production démarrée, l’excès d’oxygène sera réparti entre d’autres établissements de santé à proximité des hôpitaux.

«Le Nord-Est occupe une place particulière pour les relations entre le Japon et l’Inde», déclare Satoshi Suzuki, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon en Inde, dans un communiqué.

Selon Mme Shoko Noda, représentante résidente du PNUD en Inde, «La situation en Inde est dévastatrice et la pandémie continue de menacer des millions de vies.» Dans un effort pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, le PNUD recherche un appui supplémentaire d’urgence.

Comme indiqué précédemment, le Japon a déjà fourni une aide médicale à l’Inde et d’autres devraient arriver sous la forme de ventilateurs et de concentrateurs d’oxygène.

