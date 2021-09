Les navires industriels de l’UE ont passé 32 000 heures à piller les eaux britanniques en 2020, selon une étude | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Et les militants de Greenpeace ont appelé le Premier ministre Boris Johnson à respecter l’engagement de son gouvernement d’être un « leader mondial » en matière de protection marine à la suite de leurs recherches choquantes. L’enquête de Greenpeace a révélé que des navires autorisés pour le tir industriel à la mouche, une méthode de pêche à haute intensité qui perturbe les fonds marins, ont passé l’équivalent de près de quatre ans à opérer dans les eaux britanniques l’année dernière.

Environ 16 000 heures ont été passées dans des aires marines protégées (AMP), des régions de conservation spécialement désignées.

Au total, 75 navires de pêche industrielle – dont 60 battant pavillon de l’UE – ont été autorisés à tirer à la mouche dans les eaux britanniques sans évaluation complète de l’impact environnemental ou économique de cette méthode de pêche par le gouvernement britannique.

Greenpeace sera rejoint la semaine prochaine par des pêcheurs alors qu’ils remontent la Tamise jusqu’au Parlement pour protester contre l’échec du gouvernement à protéger nos océans et nos communautés de pêcheurs.

On estime que le tir à la mouche industriel est jusqu’à 11 fois plus efficace que le chalutage côtier traditionnel et consiste à traîner des engins lourds le long du fond marin.

Les données sur les heures de pêche ne sont disponibles que pour 40 des 75 tireurs à la mouche industriels, ce qui signifie que l’analyse de Greenpeace sous-estime en fait le temps de pêche total de la flotte.

Greenpeace a déclaré la semaine dernière l’état d’urgence dans la Manche et le sud de la mer du Nord, où la nouvelle flotte de tireurs à mouches a concentré ses opérations.

M. Thorne a ajouté: «Notre gouvernement aime se vanter d’être un leader mondial de la protection marine et a admirablement soutenu les appels à protéger 30% des océans du monde d’ici 2030. Cependant, plus près de chez nous, presque tout se passe dans les eaux britanniques.

« Nous sommes solidaires des pêcheurs dont les moyens de subsistance sont menacés en raison de l’incapacité de notre gouvernement à protéger nos eaux de la pêche industrielle.

« La semaine prochaine, avec les pêcheurs, nous naviguerons vers le Parlement pour faire comprendre que ça suffit.

“Nos océans et nos communautés de pêcheurs ont besoin d’une protection urgente.”

Les enquêteurs de Greenpeace UK ont utilisé les données de Global Fishing Watch pour évaluer combien de temps les navires autorisés pour le tir industriel à la mouche passaient à pêcher dans les eaux britanniques, et pour estimer combien de temps ils passaient dans les zones protégées.

En juillet, la députée verte Caroline Lucas a rejoint une patrouille de Greenpeace Operation Ocean Witness en juillet.

Au cours de son voyage, elle a vu Larche, un tireur à la mouche battant pavillon français, opérant dans la zone protégée de Bassurelle Sandbank.

Mme Lucas a tenu une banderole indiquant « Ceci est une zone marine protégée » devant Larche, qui, après un contact radio avec des militants de Greenpeace, a transporté son équipement et a quitté la zone protégée. »

Express.co.uk a contacté Defra pour commentaires.