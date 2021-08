LES NAVIRES PERDENT LA DIRECTION DANS LE GOLFE PERSIQUE .

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Je ne sais pas pour vous, mais je soupçonne qu’il se passe quelque chose de très étrange dans les voies maritimes du monde, et cela devient trop important pour être ignoré. Considérez ce que nous avons vu ces dernières années : au large du Japon, l’USS Fitzgerald est entré en collision avec un navire marchand ; plus tard, l’USS John McCain est entré en collision avec un navire près de Singapour. Et qui peut oublier le cargo qui s’est échoué dans le canal de Suez, après être entré dans le canal en effectuant une série de manœuvres bizarres.

Maintenant, il y a un autre incident selon cet article de RT repéré par GC :

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’Iran dénonce des reportages “suspects” alors que l’agence de la marine britannique met en garde contre un éventuel “détournement” d’un navire au large des Émirats arabes unis

Notez tout d’abord que l’article ne traite pas vraiment d’événements étranges impliquant des navires, mais plutôt du rapport de l’Iran, par rapport à la Grande-Bretagne, sur le même événement, un événement que la Grande-Bretagne considère comme un possible détournement de navire :

Les rapports continus sur les incidents de sécurité dans le golfe Persique et la mer d’Oman sont “très suspects”, a déclaré l’Iran alors que l’agence britannique du commerce maritime a signalé un nouveau “détournement potentiel” au large des côtes des Émirats arabes unis. “Un incident est actuellement en cours” à quelque 61 milles marins (113 kilomètres) à l’est de la région des Émirats arabes unis à Fujairah, ont annoncé mardi les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni. L’agence – qui est composée de réservistes de la Royal Navy et surveille le trafic maritime dans la région – a également qualifié l’incident d'”attaque, de détournement ou d’enlèvement”. Le journal Times, citant des « sources du gouvernement britannique », a rapporté qu’un navire nommé « Asphalt Princess » aurait été saisi au large des côtes de Fujairah par une « escouade » d’environ huit ou neuf assaillants armés.

Et bien sûr, la Grande-Bretagne accuse l’Iran du détournement présumé :

Selon le Times, citant à nouveau une source gouvernementale, les responsables britanniques “travaillent sur l’hypothèse” que l’Iran serait à l’origine de l’attaque apparente. Téhéran a nié toute implication tout en qualifiant les rapports eux-mêmes de « très suspects ».

L’Iran saisirait-il un navire ? Oui, mais à mon avis uniquement dans des circonstances très spéciales, par exemple, le navire était un navire espion, ou agissait à titre secret contre l’Iran, ou se livrait à un comportement provocateur qui était perçu comme une menace. Mais sinon, probablement pas, et surtout maintenant.

Jusqu’à présent, tout va bien : les tensions habituelles au Moyen-Orient et l’esprit du gouffre.

Mais alors, comme l’a souligné GC, il y a une déclaration étrange, déposée dans l’article sans aucune explication, et c’est cette déclaration qui me concerne :

UNEAu moins quatre autres navires naviguant près de la côte des Émirats arabes unis ont signalé mardi qu’ils avaient “perdu le contrôle” de la direction, selon AP. Les navires étaient des pétroliers appelés Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja et Abyss, ont indiqué les médias. Les circonstances exactes de ces incidents restent floues. (Emphase en gras ajoutée)

Maintenant, contrairement à l’Ever Given qui bloque le canal de Suez, au moins cette fois, ils ne blâment pas la perte de direction sur les « vents forts ». Mais comment pas un, pas deux, pas trois, mais quatre navires distincts – tous pétroliers – devraient perdre leur barre dans l’une des voies navigables les plus fréquentées du monde, une scène de tension constante par ailleurs, est inquiétant, surtout si « l’exacte les circonstances de ces incidents restent floues.

Au moment de l’incident de l’USS Fitzgerald, j’ai supposé que peut-être l’une des deux choses s’était produite, ou peut-être une combinaison des deux : (1) les systèmes de navigation des deux navires avaient été piratés, ou (2) les équipages de passerelle pouvaient avoir sorte d’influence de manipulation mentale, ou (3) peut-être une combinaison des deux. Un ami à la retraite de l’US Navy qui en sait beaucoup sur les procédures de pont et la conduite de grands navires m’a assuré que c’était simplement une mauvaise formation et ainsi de suite, et c’est finalement l’histoire sur laquelle la Navy s’est décidée. Tranquillement, cependant, ils ont réduit leur dépendance vis-à-vis des systèmes numériques et ont commencé à « ré-analoguer » les systèmes de direction. Je ne sais pas pour vous, mais si j’étais sur un navire (appelez-le le RMS Olympitanic) en route pour une collision avec un iceberg, je me sentirais beaucoup mieux si, en plus des écrans d’ordinateur et des curseurs pour diriger la chose , il y avait une très grande roue dans la timonerie reliée par des leviers, des poulies et beaucoup d’hydraulique au gouvernail qu’il fallait réellement tourner pour faire tourner le navire. Mais je m’égare.

Mais maintenant, nous sommes bien au-delà de la collision occasionnelle entre un navire de guerre et un navire marchand. Nous sommes dans un nouveau territoire, et les navires perdent leur direction, et personne ne semble savoir pourquoi, ou peut-être savent-ils pourquoi, mais ils ne le disent pas. Le fait que les quatre navires étaient tous des pétroliers, et que leur perte de direction semble s’être produite à peu près au même endroit général, suggère que nous pourrions envisager une technologie basée à terre ou dans l’espace, une technologie de plus qui interfère peut-être avec la direction systèmes à distance via la diffusion. Dans ce cas, l’équipage lui-même fait partie des systèmes de direction. Avaient-ils simplement perçu qu’ils avaient perdu le contrôle ? Ou les systèmes eux-mêmes étaient-ils réellement perturbés ?

Lire la suite @ GizaDeathStar.com