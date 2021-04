Les NBA Hawks gèlent Antetokounmpo et son équipe

Quand il est arrivé à la mi-temps pour les Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks avec un score de 43-51, rien n’indiquait ce qui allait se passer au quatrième quart. Le second venait de se terminer par les Hawks n’ont marqué que 17 points et n’ont pas pris un seul coup franc pendant toute la première mi-temps. Et Lou Williams allait rater tous ses emplacements avant les 12 dernières minutes. Mais depuis l’arrivée de Nate McMillan sur le banc, ces Hawks ne ressemblent en rien à ceux de ces dernières années, dans lesquels la plupart du temps ils n’ont pas donné le niveau et, lorsqu’ils l’ont fait, ils se sont effondrés même en finale ou contre des équipes supérieures.

Tout cela semble appartenir au passé et la franchise de l’État de Géorgie vise sérieusement une place en séries éliminatoires qui est cinquième en ce moment, mais pourrait être quatrième, car elle est à égalité avec les Knicks non moins surprenants. Comme nous l’avons dit, les Bucks vaquaient à leurs occupations en première mi-temps. Giannis (31 + 14) balayant la défense rivale, Middleton (23 + 6) marquant à un bon rythme, Holiday (19 + 5 + 11) déplaçant l’équipe … Tout semblait prêt pour eux pour balayer un autre rival à l’Est, après avoir remporté leur série vierge aux Sixers un peu plus de 24 heures plus tôt.

Et la vérité est que les Hawks n’allaient pas prendre l’avantage en seconde période avant qu’il ne reste 6 minutes et 59 secondes dans le match. Mais oh, quelles minutes! Williams avait raté sept tirs lorsqu’il a frappé le triple qui a donné à son équipe cette avance. Ils allaient être les 3 premiers buts des 15 qu’il marquerait dans le dernier quart-temps et le premier des 4 triples qu’il marquerait. Au total, ils allaient mettre 8 clichés du périmètre au cours des 7 dernières minutes. Une tempête qui devait se traduire par un dernier partiel de 41-26. Il est arrivé un moment où les Bucks ne savaient pas d’où venaient les coups. «Écoutez, j’ai eu des matchs pires où je n’ai pas pu marquer. Ma confiance ne faiblit jamais. Pour les buteurs comme moi, quand un tir arrive, nous avons l’impression que nous pouvons en marquer dix d’affilée. “Williams a expliqué après la réunion.

Oui tout ça sans Trae Young, qui a raté son deuxième match en raison d’une blessure au genou qui semble ne pas être absent plus longtemps. Celui qui était était Bogdan Bogdanovic, meilleur buteur du match avec 32 buts et 6/11 en triples. Et aussi Clint Capella, qui est revenu d’un match d’absence et a honoré son leadership en rebonds par match, prenant 14 rebonds, son 13e match consécutif avec au moins 10. C’est la quatrième victoire en cinq matchs et la onzième en quatorze pour certains Hakws qui sont à nouveau pertinents en NBA.