Charlotte frelons Il aborde la saison NBA 2021/22 avec l’illusion de pouvoir se qualifier pour les Playoffs de la Conférence Est. La franchise est très confiante quant à ses possibilités. Dans l’équipe, ils savent qu’ils ont une équipe très compétitive, qui sera dirigée par Boule LaMelo (selon les mots de l’entraîneur, James Borrego).

De plus, les «NBA Scouts» (professionnels embauchés par les franchises pour évaluer leurs joueurs) ont mis Ball lui-même sur un piédestal. Ses rapports ont déclaré: “Il est devenu plus fort, plus confiant et a travaillé très dur sur sa capacité à créer des tirs. On s’attend à ce qu’il fasse un énorme saut en qualité cette saison.”