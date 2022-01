Les NBFC assisteront à une reprise de la croissance cette année ; peut voir une légère augmentation des NPA

Alors que pour les prêts immobiliers et les prêts d’or, les NPA se situeront dans la partie inférieure de la fourchette ; et pour les MPME ou les NBFC de prêts non garantis, ce sera dans le haut de la fourchette, a-t-il déclaré.

Les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont fait preuve de résilience en 2021 malgré les malheurs de la pandémie de coronavirus et devraient connaître une dynamique de croissance continue cette année.

Cette année, la croissance sera tirée par la reprise de l’économie, un bilan plus solide, des provisions plus élevées et l’amélioration de la situation du capital des NBFC.

D’un autre côté, les actifs non productifs bruts (APN) des NBFC devraient augmenter, à la suite de la décision de la Reserve Bank of India (RBI) de durcir les normes de l’APN en novembre 2021.

«Notre hypothèse de base est que le pire est derrière eux (NBFC) et que les choses vont commencer à s’améliorer ici. Nous nous attendons à ce que les NBFC affichent une croissance plus élevée et elles bénéficieront de la reprise de l’économie », a déclaré Krishnan Sitaraman, directeur principal et directeur adjoint de la notation de Crisil Ratings Ltd.

L’actif sous gestion (AUM) des acteurs du shadow banking devrait croître de 6 à 8 % au cours de l’exercice en cours et de 8 à 10 % au cours du prochain exercice, a déclaré Sitaraman.

Récemment, le rapport Tendances et progrès des opérations bancaires de l’Inde en 2020-21 publié par la RBI a déclaré : « Avec l’accélération du rythme des vaccinations et la reprise croissante de l’économie, le secteur NBFC devrait rester dynamique. »

Le vice-président et chef de secteur de l’ICRA Ltd, AM Karthik, a déclaré que le secteur NBFC, y compris les sociétés de financement du logement (HFC), mais à l’exclusion des entités infra-focalisées et appartenant au gouvernement, a connu une tendance en montagnes russes au cours des 12 à 18 derniers mois.

Le rebond au second semestre de l’exercice 2021 grâce à la demande refoulée et après l’assouplissement du verrouillage du COVID-19 a soutenu la croissance et la performance des bénéfices, a-t-il déclaré.

Karthik a également déclaré que cette reprise fragile avait été entravée par la deuxième vague de la pandémie au premier trimestre de l’exercice 2022.

L’impact a été relativement limité par rapport à l’exercice précédent, le secteur ayant rebondi au deuxième trimestre de l’exercice 2022 en termes de décaissements et de croissance des encours sous gestion, a-t-il ajouté.

Ashwini Kumar Hooda, directeur général adjoint du financier hypothécaire Indiabulls Housing Finance, a déclaré : « Je pense que 2022 sera une très bonne année. Déjà, nous avons vu que l’immobilier (les ventes) a repris et que les volumes sont près de 30 à 50 % plus élevés que l’année précédente. »

Avec des taux d’intérêt plus bas, des revenus en hausse et des prix immobiliers stables, il y aura une demande de prêts immobiliers et immobiliers.

« Ainsi, la croissance des prêts immobiliers sera d’au moins 15 à 20 % au cours de l’année 2022 », a-t-il déclaré.

Dans le cycle actuel, toutes les ventes de logements sont soutenues par la demande des utilisateurs finaux et il n’y a pas d’investisseurs sur le marché, a-t-il ajouté.

Pour renforcer la supervision des NBFC, la Reserve Bank of India (RBI) a introduit une réglementation basée sur l’échelle et révisé les normes de reconnaissance et de mise à niveau de la NPA en 2021.

Les normes révisées comprenaient la classification du compte de mention spéciale (SMA) et du NPA sur la base de la position de fin de journée et la mise à niveau d’un NPA à une catégorie standard uniquement après l’apurement de tous les impayés.

Le directeur principal de CARE Ratings, Sanjay Agarwal, a déclaré qu’avec les nouvelles normes de classification des actifs de la RBI, les NPA des NBFC sont susceptibles d’être élevés par rapport aux niveaux de l’exercice 21.

Dans un rapport publié en novembre 2021, CARE Ratings a déclaré qu’il y aurait une augmentation allant jusqu’à 300 points de base (pb) des NPA bruts avec un impact limité pour les prêts à plus courte durée en raison des normes NPA révisées.

L’augmentation moyenne devrait être d’environ 150 points de base (pb) des NPA bruts, soit une proportion des actifs passant des compartiments SMA2, selon le rapport.

Sitaraman s’attend à ce que les NPA déclarés pour les NBFC augmentent entre 25 et 300 points de base, selon le segment dans lequel ils opèrent.

« Cependant, cela n’aura pas d’impact sur la qualité fondamentale des actifs car il s’agit davantage d’une mesure comptable », a déclaré Sitaraman.

Selon le rapport sur la stabilité financière (FSR) publié par la RBI en décembre, le ratio NPA brut des NBFC, qui avait diminué en septembre 2020 reflétant l’arrêt de la classification des actifs à l’époque, a augmenté pour atteindre 6,5% fin septembre. 2021.

En décembre, la RBI a introduit le dispositif d’action corrective rapide (PCA), qui visait à renforcer la discipline de marché parmi les acteurs non bancaires et à aligner leurs réglementations sur celles des banques.

Les normes ont introduit un contrôle du seuil de risque pour les NBFC basé sur le capital total, le capital de niveau 1 et les NPA nets. Le cadre entrera en vigueur le 1er octobre 2022, sur la base de la situation financière des NBFC le ou après le 31 mars 2022.

Le cadre PCA, qui prescrit un certain niveau de numéro NPA, signifie que les NBFC se concentreront davantage sur la collecte et ne permettront pas à un compte de tomber dans la catégorie NPA, a déclaré Pankaj Naik, directeur associé (institutions financières) de India Ratings and Research.

En 2021, la RBI a remplacé les conseils d’administration de Reliance Capital Ltd, Srei Infrastructure Ltd et Srei Equipment Finance. La banque centrale a également lancé le processus de résolution d’insolvabilité des entreprises (CIRP) contre les trois NBFC défaillants.

Dewan Housing Finance Ltd (DHFL), qui faisait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, a été acquise par Piramal Enterprises en 2021. La société défaillante a été la première NBFC à être renvoyée devant le National Company Law Tribunal (NCLT) en 2019 par la RBI.

En termes de financement, les NBFC constatent une amélioration de leur accès au capital.

« Les conditions de financement des NBFC se stabilisent parce que les banques leur prêtent. Les fonds communs de placement, qui étaient devenus très prudents à prêter à NBFCS, ont maintenant également commencé à prêter. Les NBFC diversifient également leur base de financement en examinant les emprunts de détail », a déclaré Sitaraman de Crisil.

Le système financier passe d’un espace dominé par les banques à un système hybride dans lequel les intermédiaires non bancaires gagnent en importance, selon les Tendances et progrès bancaires en Inde 2020-21.

