Les NBFC demandent à finmin d’inclure le secteur de l’éducation dans ECLGS 3.0

Le programme permet de financer ces secteurs jusqu’à 40% de l’encours total du crédit au 29 février 2020, dans la mesure de Rs 500 crore.

Une association de sociétés financières non bancaires (NBFC) a écrit au ministre des Finances (FM) Nirmala Sitharaman, demandant l’inclusion de l’éducation en tant que secteur dans le cadre du système de garantie de crédit pour les petites entreprises.

Le Conseil de développement de l’industrie financière (FIDC) a déclaré au gouvernement, dans une lettre, que les prêts aux établissements d’enseignement à travers le pays dépassent 10000 crore de Rs et, en l’absence de soutien, les prêteurs de l’espace seraient obligés d’écrire leurs portefeuilles.

À la recherche d’une réunion virtuelle avec les responsables du FM et du ministère, la FIDC a déclaré dans la lettre: «Nous pensons que l’inclusion du secteur de l’éducation sous ECLGS 3.0 ne fournira pas seulement une source régulière de financement aux établissements d’enseignement, leur permettant de faire face au problème de liquidité à court terme. résultant de la fermeture d’écoles / collèges, etc., mais aussi les flux de trésorerie seraient plus alignés sur la durée de remboursement allongée. » Simultanément, les établissements de crédit seraient en mesure de couvrir le risque de leur portefeuille de prêts infra éducation et cela offrirait une meilleure opportunité commerciale, a ajouté la lettre.

En supposant des frais de scolarité moyens de 1 000 par mois et une moyenne de 350 étudiants par école, environ 12 250 crores par mois auraient dû être perçus par les écoles. Cependant, en raison des verrouillages soudains et de l’impact continu de la pandémie, la position de liquidité des écoles et des collèges et, par conséquent, des prêteurs dans le domaine de l’éducation a été gravement affectée, a déclaré la FIDC.

Le système initial de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS 1.0), annoncé en mai 2020, visait à encourager des financements supplémentaires aux emprunteurs éligibles des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en garantissant une couverture de garantie souveraine à 100%.

En novembre 2020, le ministère a annoncé l’extension de l’ECLGS 1.0 jusqu’au 31 mars 2021 et l’introduction de l’ECLGS 2.0, qui a placé 26 secteurs stressés identifiés par le comité Kamath sous le champ de la garantie souveraine. Les deux régimes sont désormais en vigueur jusqu’au 30 juin 2021. L’ECLGS 3.0, notifié le 31 mars 2021, couvre les entreprises et les MPME des secteurs de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme et des loisirs et du sport.

Le programme permet de financer ces secteurs jusqu’à 40% de l’encours total du crédit au 29 février 2020, dans la mesure de Rs 500 crore.

«Il est pertinent de noter que le secteur de l’éducation n’a pas été inclus dans les 26 secteurs stressés identifiés alors que le COVID-19 a eu un impact sérieux sur le secteur de l’éducation, y compris la fermeture d’écoles / collèges, etc., entraînant un impact social et économique négatif. impact », a déclaré le FIDC.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.