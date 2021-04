Les NBFC doivent faire face à de nouveaux défis en raison de la poussée de Covid: analystes

Parallèlement, l’extension du système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) pour les PME jusqu’en juin 2021 offrira à ces emprunteurs un répit supplémentaire.

Les sociétés financières non bancaires indiennes (NBFC) sont confrontées à des risques renouvelés de qualité des actifs et de liquidité alors que le pays lutte contre une nouvelle flambée des infections à coronavirus, ont déclaré des analystes. Il pourrait y avoir une baisse des volumes de titrisation, comme on l’a vu au premier semestre 21, affectant négativement les prêteurs non bancaires.

L’impact économique des diverses restrictions imposées par les États dépendra de leur durée et de leur gravité. L’élargissement des bordures pourrait faire dérailler la fragile reprise dans le secteur indien de la NBFC depuis qu’un verrouillage national a été progressivement assoupli à partir de la mi-2020, a déclaré jeudi l’agence de notation Fitch.

«Les PME (petites et moyennes entreprises), les exploitants de véhicules utilitaires, la microfinance et les autres emprunteurs de gros restent exposés à un plus grand risque de stress dans cet environnement, d’autant plus que les coussins financiers se seraient rétrécis après le grave choc économique de l’année dernière. La production et les chaînes d’approvisionnement restent sensibles aux pénuries de main-d’œuvre si la migration de main-d’œuvre à grande échelle des zones urbaines vers les zones rurales en 2020 se reproduit », a déclaré Fitch dans une note.

Dans le même temps, les régulateurs semblent parfaitement conscients des implications de crédit et de liquidité de toute restriction de mouvement étendue et étendue, tandis que les opérations quotidiennes des NBFC devraient également pouvoir se poursuivre selon les dernières règles.

Une résurgence de la pression sur la qualité des actifs pour les NBFc pourrait conduire à de nouvelles tensions de financement pour le secteur, d’autant plus que de nombreux programmes gouvernementaux qui ont fourni un allégement de financement aux NBFC en 2020 ont expiré. Il s’agit notamment du régime de garantie de crédit partielle soutenant la titrisation adossée à des actifs et du régime spécial de liquidité fournissant un allégement de financement à court terme garanti par l’État. Parallèlement, l’extension du système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) pour les PME jusqu’en juin 2021 offrira à ces emprunteurs un répit supplémentaire.

Icra Ratings a déclaré qu’en raison de la pandémie de Covid-19 et des verrouillages nationaux qui en résultaient, les volumes de titrisation avaient connu une baisse sans précédent au premier semestre 21 après deux années successives de volumes sains proches de 2 crores lakh Rs chacun. Alors que l’activité économique a progressivement repris et que les décaissements de prêts ont pris de l’ampleur, atteignant même les niveaux d’avant Covid pour certaines NBFC, le marché de la titrisation a connu une forte hausse des volumes au cours du S2FY21. Selon les estimations de l’agence de notation, les volumes de titrisation pour FY21 étaient d’environ Rs 85 000 à 90 000 crore, dont les volumes au quatrième trimestre ont contribué à près de 45%.

Abhishek Dafria, vice-président et responsable des notations des financements structurés, Icra, a déclaré que l’augmentation des cas de Covid pourrait à nouveau créer de l’incertitude parmi les investisseurs. Alors que les verrouillages annoncés jusqu’à présent sont moins restrictifs par rapport au verrouillage national observé l’année dernière, une augmentation constante des affaires Covid est susceptible de faire craindre des verrouillages plus sévères qui pourraient avoir un impact sur la qualité des actifs des prêts de détail. «Cela aurait un impact sur la capacité de collecte de fonds des NBFC et des HFC par la titrisation de leurs actifs. La mise en œuvre réussie du programme de vaccination et la capacité des agences gouvernementales à arrêter les infections croissantes resteraient essentielles à court terme », a déclaré Dafria.

Parmi ses émetteurs notés, Fitch considère IIFL Finance comme le plus vulnérable aux développements récents en raison de son exposition aux États touchés et aux développeurs à haut risque, aux PME et à la microfinance. La société Shriram Transport Finance Company est également relativement exposée en raison de sa concentration dans le financement des véhicules utilitaires, bien que les volumes de biens essentiels puissent fournir une compensation dans les zones touchées.

