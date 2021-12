Les NBFC lèvent plus de Rs 42 000 crore via des CP à ultra-court terme en une semaine pour financer les introductions en bourse

Les arrangeurs de fonds de dette ont déclaré que la plupart des entreprises ont levé des fonds pour financer les introductions en bourse d’Anand Rathi et de Tega Industries. (Image représentative)

Les sociétés de financement non bancaires (NBFC) ont levé plus de 42 000 crores de roupies au cours de la dernière semaine grâce à des papiers commerciaux de dette à très court terme pour financer les High Networth Individuals (HNI) en vue de leur souscription aux offres publiques initiales (IPO) en cours des sociétés. .

Les NBFC ont levé 42 340 crores de Rs au cours de la dernière semaine avec une date de valeur du 3 et du 6 décembre, selon les données d’IDBI Capital Markets and Securities. La date de valeur est la date à laquelle l’échange de papiers et d’argent a lieu entre les émetteurs et les investisseurs. Bajaj Finance, Aditya Birla Finance, JM Financial Properties and Holdings, JM Financial Products et JM Financial Capital, entre autres, ont collecté des fonds via ces instruments au cours de la dernière semaine.

Les arrangeurs de fonds de dette ont déclaré que la plupart des entreprises ont levé des fonds pour financer les introductions en bourse d’Anand Rathi et de Tega Industries. « Avec un retour à la normale et un dynamisme sur le marché en général, la prise de crédit chez NBFC est évidente et nous voyons beaucoup de NBFC là-bas pour mobiliser des ressources pour répondre à cette demande », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez Financière JM.

Les taux de ces papiers sont supérieurs de près de 65 points de base aux taux proposés sur les papiers dont la maturité est de trois mois. Habituellement, les titres de créance à ultra-court terme se négocient plus haut que les CP normaux à trois mois. Actuellement, les taux sur les papiers émis par ces sociétés oscillent entre 4,25 % et 4,95 %, selon les notations.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que les taux sur les CP augmentent après la politique monétaire de la Banque de réserve indienne, car il est largement prévu qu’elle annoncera des mesures de resserrement des liquidités. De plus, les acteurs du marché attendent des éclaircissements sur la croissance économique.

Compte tenu des incertitudes liées à l’ampleur de la reprise économique, CARE Ratings s’attend à ce que la RBI maintienne son objectif de croissance et continue d’adopter une politique monétaire accommodante alors même qu’elle se dirige vers une normalisation progressive. Les liquidités excédentaires seraient gérées de manière calibrée grâce à la conduite d’enchères VRRR pour des durées variables et un montant plus élevé.

