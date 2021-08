Les NBFC lèvent un montant record via des papiers commerciaux pour financer les introductions en bourse

in

Pendant la vague d’introductions en bourse, de nombreuses NBFC ont emprunté agressivement des fonds sur le marché pour répondre à la demande des HNI.

Par Manish M Suvarna

À une époque où un grand nombre d’entreprises ont levé des capitaux via des offres publiques initiales (IPO), les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont levé des dettes à court terme via des papiers commerciaux (CP) pour financer des particuliers fortunés.

«Pendant la vague d’introductions en bourse, de nombreuses NBFC ont emprunté agressivement des fonds sur le marché pour répondre à la demande des HNI. Ces investisseurs en actions étaient intéressés par les introductions en bourse parce que les sociétés qui avaient proposé des actions à la vente ont une situation financière solide, ce qui a conduit à la sursouscrite et à la cotation de la plupart des émissions », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial. .

Selon les données compilées par les acteurs du marché, les NBFC ont levé près de Rs 2,17 crore lakh depuis juin, soit près de 44,51% du total des émissions de CP. Une grande partie de ce montant a été levé par Bajaj Finance, Aditya Birla Finance, Infina Finance, JM Financial Products et Tata Capital Financial Services. ECL Finance, Kotak Mahindra Investment, Edelweiss Investment, IIFL Finance étaient les autres émetteurs.

Depuis juin, l’ESB et la Bourse nationale ont été inondées d’introductions en bourse. La plupart d’entre eux ont été entièrement souscrits et cotés avec une prime élevée en raison de la forte demande des investisseurs. Les fonds levés via les CP sont des instruments de dette à très court terme ayant une échéance allant jusqu’à 8 jours. Habituellement, ces instruments sont émis par les NBFC pour prêter le produit à des clients fortunés pour investir dans des introductions en bourse. Ces titres ont été émis de 80 à 120 points de base au-dessus des taux des titres émis par les NBFC à échéance de trois mois. Actuellement, les taux sur les CP à trois mois émis par les NBFC sont de 3,70 à 3,90 %.

Mais depuis juin, les taux de ces papiers étaient supérieurs de 70 à 80 points de base à ceux des papiers à 3 mois émis par les NBFC. Les taux étaient inférieurs à l’écart habituel de 80 à 120 points de base en raison d’un énorme excédent de liquidités dans le système bancaire et d’une demande ferme des fonds communs de placement. Cependant, certaines entreprises moins bien notées ont obtenu un taux plus élevé.

« La liquidité du système était excédentaire et chaque société de fonds voulait des points de base supplémentaires. Les fonds communs de placement n’étaient pas satisfaits de toutes les NBFC, ils étaient très sceptiques quant au choix des entreprises », a déclaré un courtier de NBFC.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que davantage de fonds soient levés dans les prochains jours par le biais des CP, car de grandes questions publiques sont en cours.

