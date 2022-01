Crédit et financement pour les MPME : en novembre 2021, la RBI avait demandé aux prêteurs de classer les comptes des emprunteurs comme en souffrance dans le cadre de leur processus de fin de journée, quel que soit le moment de l’exécution de ce processus.

Crédit et financement pour les MPME : Les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont demandé au gouvernement de traiter les prêts de détail aux petites entreprises et aux particuliers différemment des prêts aux grandes entreprises. Exhortant à la « flexibilité » des prêts aux petites entreprises, le Finance Industry Development Council, qui représente les NBFC, a suggéré dans ses recommandations budgétaires que les prêts aux particuliers et aux MPME jusqu’à Rs 2 crore devraient être autorisés à être marqués comme compte de mention spéciale (SMA) ou actif non productif (NPA) en fin de mois.

La suggestion est venue dans le contexte de la clarification des normes de classification des actifs émises par la Reserve Bank of India (RBI) en novembre, dans lesquelles les prêteurs ont été invités à classer les comptes des emprunteurs comme en souffrance dans le cadre de leur processus de fin de journée, quel que soit le moment de l’exécution de ce processus. . De même, les prêteurs devraient également classer les comptes en tant que SMA ainsi que NPA selon le processus de fin de journée pour la date pertinente au lieu de la fin du mois.

Par conséquent, si le paiement prend plus de 30 jours à compter du 16 janvier, par exemple, le montant en souffrance deviendra en souffrance et NPA après 90 jours. Cela contrastait avec le fait de considérer la fin du mois pour classer le compte comme en souffrance ou comme NPA au cas où le paiement ne serait pas reçu. Cela pourrait avoir un impact sur les APM de la NBFC pendant un certain temps.

« Les PME souffrent généralement de retards de paiement variables des grandes entreprises en termes de réalisation de leurs ventes. En l’absence de pénalités pour les grandes entités, qui ne paient pas leurs PME fournisseurs à temps, imposer un rapport SMA/NPA basé sur la journée serait injuste pour les MPME », a déclaré la FIDC. « La règle de classification de la norme de compte après réception du paiement complet aura certainement un impact sur le montant global des NPA, mais on ne peut que deviner à quel point elle serait élevée », avait déclaré à Financial Express Online Madan Sabnavis, économiste en chef, Care Ratings.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

La FIDC a également exhorté le gouvernement à maintenir la règle actuelle de mise à niveau des comptes classés comme NPA vers la catégorie standard avec remboursement partiel des arriérés. La RBI avait déclaré que les comptes de prêt ne peuvent être reclassés au niveau « standard que si tous les arriérés d’intérêts et de principal sont payés par l’emprunteur pour éviter toute ambiguïté car « certains établissements de crédit reclassent les comptes classés comme NPA vers la catégorie d’actifs « standard » lors du paiement de uniquement les intérêts de retard, les retards partiels, etc.

Comme la plupart des NBFC, à l’exception de celles très bien notées, dépendent des banques pour leurs besoins de financement, cela entraîne un flux de fonds insuffisant et erratique vers les NBFC et un risque de concentration accru au niveau systémique, a déclaré la FIDC. Pour y remédier, la fédération a également exhorté le gouvernement à mettre en place un mécanisme de refinancement pour la régularité des sources de financement des NBFC.

« Le coût du capital des NBFC a explosé. Le taux d’escompte a baissé d’environ 150 points de base au cours des deux dernières années, tandis que le coût d’emprunt des plus petites NBFC a augmenté et que l’écart s’est élargi de 300 points de base. Il doit donc y avoir des moyens plus efficaces d’amener des capitaux aux NBFC pour les prêter aux MPME », a déclaré à Financial Express Online Alok Mittal, co-fondateur et PDG d’Indifi Technologies.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.