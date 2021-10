Les NBFC se précipitent pour émettre des titres de créance à ultra-court terme pour financer les introductions en bourse

Mais, l’écart entre les papiers à trois mois et l’IPO-CP a fortement augmenté à 200 points de base en raison de la prudence des investisseurs.

Par Manish M Suvarna

Les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont agressivement levé des fonds depuis le début de cette semaine en émettant des papiers commerciaux à ultra-court terme pour financer la ruée des offres publiques initiales (IPO). Les NBFC ont levé plus de Rs 40 000 crore au cours des quatre derniers jours, Bajaj Finance et Aditya Birla Finance devenant de grands emprunteurs. Les concessionnaires ayant des sociétés de courtage s’attendent à ce que les NBFC lèvent plus de fonds d’ici la fin de cette semaine.

« Chaque fois qu’il y a une demande d’introductions en bourse, des CP sont émis, car c’est un moyen facile de lever des fonds. Lorsque les nouvelles directives émises par la RBI entreront en vigueur, les choses changeront en conséquence », a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, directeur des investissements – revenu fixe chez Mirae Asset Investment Managers (Inde).

Tata Capital Financial Services a levé des fonds via IPO-CP. La plupart des papiers commerciaux ont une date de valeur les 1er et 2 novembre. La date de valeur est le jour où les titres de créance sont remis aux investisseurs en échange d’argent.

« Avec plusieurs introductions en bourse attendues en novembre, les NBFC se précipitent pour lever des fonds en raison des sentiments positifs envers les actions. Les niveaux resteront dans le segment NBFC en raison des contraintes de limites sectorielles », a déclaré Vikas Garg, responsable des titres à revenu fixe, Invesco Mutual Fund.

Pour financer leurs clients qui souhaitent investir dans ces introductions en bourse, les NBFC ont levé des fonds via IPO-CP, appelés instruments de dette à ultra-court terme, d’une échéance allant jusqu’à 8-12 jours. Auparavant, ces titres étaient émis à des taux de 80 à 120 points de base supérieurs aux taux des titres émis par les NBFC à échéance de trois mois. Mais, l’écart entre les papiers à trois mois et l’IPO-CP a fortement augmenté à 200 points de base en raison de la prudence des investisseurs.

« La liquidité du système se réduit car la RBI effectue à la fois des VRRR programmés et ad hoc. Le seuil a été plus élevé et l’on craint que la liquidité ne se resserre à l’avenir, ce qui amène les investisseurs à exiger des spreads plus élevés », a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds chez Trust Mutual Fund.

La banque centrale a plafonné les prêts des NBFC à leurs investisseurs uniques à 1 crore de roupies pour acheter des actions dans les introductions en bourse à partir du 1er avril. Cette règle réduira les fonds entre les mains des particuliers fortunés pour soumissionner dans les introductions en bourse. « En outre, avec les nouvelles réglementations RBI à venir pour l’exercice prochain, les NBFC exploitent de manière agressive les activités rentables de financement des introductions en bourse », a déclaré Garg.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.