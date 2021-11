Les NBFC se procurent des prêts majoritaires auprès des chaînes numériques post-Covid

L’entreprise reçoit actuellement plus de 60% de ses collections via le mode numérique où les clients peuvent payer via des portefeuilles numériques ou un lien hypertexte généré par l’entreprise.

Par Piyush Shukla

La pandémie de Covid-19 a accéléré le rythme d’acquisition de clients via les canaux numériques par les sociétés financières non bancaires (NBFC). Plusieurs prêteurs non bancaires se sont concentrés sur les canaux numériques pour les demandes de prêt et même sur le processus d’approbation, ce qui a contribué à la continuité des activités.

« Les plates-formes numériques ont non seulement permis la continuité des activités pendant le verrouillage, mais nous ont également aidés à traiter des volumes plus importants avec plus de rapidité et d’efficacité. Notre concentration accrue sur le traitement des prêts en ligne pendant le verrouillage, associée à notre réponse rapide, a permis à nos services de rester transparents et ininterrompus », a déclaré à FE Renu Sud Karnad, directeur général (MD) de Housing Development Finance Corp (HDFC).

Karnad a déclaré qu’à la fin du mois de septembre, HDFC avait reçu 89 % des nouvelles demandes de prêt via les canaux numériques, une augmentation substantielle par rapport à moins de 20 % avant la pandémie. Le prêteur non bancaire a connu un pic de trafic moyen de 16,44 % sur son site Web après mars 2020, tandis qu’il y a eu une augmentation de 35,58 % des prospects générés en ligne. Au 30 septembre, le portefeuille de prêts en cours de HDFC, après liquidation des prêts, s’élevait à Rs 5,21 lakh crore, en hausse de 10 % en glissement annuel.

La société financière non bancaire de taille moyenne Shriram City Union Finance se concentre également davantage sur les moyens numériques pour accroître les activités de prêt et de dépôt. L’entreprise reçoit actuellement plus de 60% de ses collections via le mode numérique où les clients peuvent payer via des portefeuilles numériques ou un lien hypertexte généré par l’entreprise.

S’adressant à FE, le directeur général et PDG de Shriram City Union Finance, YS Chakravarti, a déclaré que le programme de dépôt fixe de la NBFC, lancé neuf mois plus tôt, lui avait permis de collecter 20 crores de Rs chaque mois de manière constante au cours des trois derniers mois. La NBFC vise désormais 100 crores de Rs de dépôts chaque mois d’ici l’année prochaine. Le programme de dépôt fixe est un parcours totalement numérique et sans papier pour le client, a déclaré Chakravarti.

Du côté des actifs, actuellement, Shriram City Union Finance génère 20 000 à 22 000 demandes de prêt en ligne par mois, ce qui est nettement supérieur aux 2 000 demandes reçues numériquement avant mars 2020. Chakravarti a déclaré que la société s’attend à ce que 25 % du volume total des prêts au cours de la prochaine 12-18 mois à venir du mode numérique.

Le site Web de la NBFC enregistre actuellement plus de 3 lakhs de clics chaque mois, soit plus de 10 fois plus que 20 000 à 30 000 clics reçus avant que la pandémie ne frappe l’Inde. Fin septembre, le total des actifs sous gestion de Shriram City Union Finance s’élevait à 30 425 crores de roupies, en hausse de 10,5% par rapport à l’année dernière. automatisé une multitude de fonctionnalités en libre-service pour nos clients », a déclaré Chakravarti.

Pour assurer une distanciation sociale et un contact sécurisé avec les clients pendant la pandémie, le financier de prêt d’or Muthoot Finance a lancé son application mobile « Loan @ Home » en juillet 2020 et, à ce jour, il a enregistré environ 10 000 téléchargements. Les actifs bruts de prêts sous gestion de la NBFC, à la fin septembre, s’élevaient à Rs 55 146,8 crore, en hausse de 17% sur un an.

Selon la plupart des établissements non bancaires, ils adaptent leurs produits technologiques en fonction des besoins des clients et pour atteindre de nouvelles zones géographiques. « Nous avons intégré des technologies de rupture telles que le traitement du langage naturel (NLP) et l’apprentissage automatique (ML). Cette intégration nous a permis d’offrir des services transparents via notre chatbot de site Web en comprenant et en analysant l’intention de l’utilisateur, en répondant efficacement à l’interaction de l’utilisateur et en offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée », a déclaré Karnad.

En outre, HDFC a également lancé « HDFC Now » – un prêt complémentaire entièrement numérique pour les clients existants et a commencé à proposer du contenu sur son site Web dans six langues régionales, dont l’hindi, le marathi, le tamoul, le télougou, le malayalam et le kannada. Alors que le prêt numérique permet des décaissements plus rapides, il existe également des problèmes qui doivent être résolus pour protéger les intérêts des clients.

Dans un discours prononcé le 22 octobre, le vice-gouverneur de la Reserve Bank of India, M Rajeshwar Rao, a déclaré : « Nous avons été et sommes inondés de plaintes concernant des pratiques de récupération sévères, une violation de la confidentialité des données, une augmentation des transactions frauduleuses, la cybercriminalité, des taux d’intérêt excessifs et le harcèlement.

Il a ajouté que la gouvernance est plus une question culturelle qu’une question réglementaire. Par conséquent, les NBFC doivent créer une culture de gouvernance responsable où chaque employé se sent responsable envers le client, l’organisation et la société. « La bonne gouvernance est la clé de la résilience à long terme, de l’efficacité et pourrais-je ajouter, de la survie des entités », a-t-il déclaré.

