Les Néandertaliens avaient un cerveau énorme et mangeaient beaucoup de glucides – .

Les Néandertaliens et les anciens Homo sapiens étaient similaires à bien des égards, mais on a longtemps cru que nos ancêtres prospéraient grâce à leur capacité à s’adapter et, à certains égards, à contrôler un environnement en évolution. Les Homo sapiens sont souvent décrits comme des chasseurs-cueilleurs omnivores, tandis que les Néandertaliens sont généralement considérés comme des chasseurs sauvages, se régalant de viande et rien d’autre. Au fil des ans, nous avons progressivement appris que ce n’était pas vraiment le cas, et une nouvelle étude fournit des preuves étonnantes que les Néandertaliens non seulement mangeaient beaucoup de glucides à partir d’aliments féculents, mais qu’ils le faisaient si souvent que cela altérait les bactéries dans leurs corps.

Le nouvel article, qui a été publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences, se concentre sur les bactéries mortes enfermées dans les dents de plus de 120 Néandertaliens remontant à 100 000 ans. En observant et en classant les bactéries présentes dans la bouche de ces individus, les chercheurs ont pu brosser un tableau assez vivant de leur alimentation.

Les bactéries présentes dans notre corps constituent ce que l’on appelle collectivement notre microbiome. Nous avons un certain contrôle sur notre microbiome en fonction de la façon dont nous vivons nos vies. Autrement dit, si nous mangeons certaines choses régulièrement, les bactéries de notre corps qui favorisent ces types d’aliments deviendront plus fortes et plus nombreuses. Le type, la variété et la taille de la population des bactéries dans notre corps peuvent avoir des impacts dramatiques sur notre santé globale, et comprendre comment les microbiomes peuvent tout affecter, de notre poids à notre humeur, est un domaine d’étude qui prend de l’ampleur.

Bien sûr, rien de tout cela n’aide les Néandertaliens morts depuis longtemps, mais ce que leurs microbes restants peuvent nous dire, c’est comment ils ont vécu leur propre vie, et dans le cas des bactéries de la bouche dans ce nouvel effort de recherche, cela offre des indices sur ce qu’ils ont mangé. . Il s’avère que les régimes des humains pré-agricoles et des Néandertaliens étaient beaucoup plus proches qu’on ne le pensait auparavant.

«Nous étudions l’histoire évolutive du microbiome oral des hominidés africains en analysant les biofilms dentaires des humains et des Néandertaliens couvrant les 100 000 dernières années et en les comparant à ceux des chimpanzés, des gorilles et des singes hurleurs», écrivent les chercheurs. «Nous identifions 10 genres bactériens de base qui ont été maintenus au sein de la lignée humaine et jouent des rôles structurels clés dans le biofilm. Cependant, beaucoup restent sous-étudiés et sans nom. Nous trouvons des différences taxonomiques et fonctionnelles majeures entre les microbiomes oraux de l’Homo et des chimpanzés, mais un degré élevé de similitude entre les Néandertaliens et les humains modernes, y compris une acquisition homo-spécifique apparente de la capacité de digestion de l’amidon chez les streptocoques oraux, suggérant une coadaptation microbienne avec le régime de l’hôte.

Ce que montre cette recherche, au-delà du fait que les Néandertaliens et les anciens humains avaient des régimes alimentaires très similaires, c’est qu’ils ont probablement hérité beaucoup de ces microbes d’un ancêtre commun. Lorsque l’arbre généalogique s’est séparé, les Néandertaliens et les Homo sapiens évoluant selon deux chemins différents, ils ne se sont pas trop éloignés l’un de l’autre. Les régimes riches en glucides, la cuisine et les féculents faisaient partie de la vie des deux espèces.

