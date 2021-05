Les Néandertaliens gagnent! Le Texas rapporte zéro décès de Covid ⋆ 10z viral

Il y a peu de temps, le président Joe Biden a déclaré que la suppression des restrictions COVID à travers le pays était une pensée néandertalienne. Aujourd’hui, les États accusés d’être des «Néandertaliens» dans leur pensée semblent être les véritables gagnants.

Dimanche, le Texas a signalé zéro décès par COVID pour la première fois en 13 mois. L’État a également signalé le moins de cas, le moins d’hospitalisations et le taux de positivité à 7 jours le plus bas jamais enregistré. Cela montre que la décision de supprimer les restrictions COVID n’a pas nui à l’État comme Joe Biden et la gauche radicale l’ont dit.

Aujourd’hui, le Texas a rapporté: * 0 décès liés à Covid – la seule fois qui s’est produite depuis que les données ont été suivies en mars 2020. * le moins de cas de Covid en plus de 13 mois * le taux de positivité Covid sur 7 jours le plus bas jamais enregistré * les hospitalisations Covid les plus faibles en 11 mois. Merci, Texans! – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 17 mai 2021

Les taux d’infection au COVID-19 continuent de chuter à travers le pays alors que de plus en plus d’États assouplissent les restrictions. Le CDC a assoupli les exigences relatives aux masques et de nombreux responsables gouvernementaux, comme le Dr Anthony Fauci, disent que les États-Unis ne peuvent pas baisser la garde. Ils affirment qu’un autre pic de cas pourrait survenir à tout moment.

Mais ces allégations ne semblent pas préoccupantes étant donné les données provenant des États qui ont rouvert et supprimé les restrictions. Dans ces États, dont le Texas et la Floride, les cas n’augmentent pas et les flambées redoutées ne se produisent pas. C’est un autre excellent exemple de la peur de la gauche radicale. La Floride continue de voir des cas chuter. Les affaires qui tombent ne semblent pas du tout liées aux mesures restrictives dont les «experts» prétendaient avoir besoin.

Ce qui expliquerait pourquoi les États qui ont décidé de maintenir les restrictions voient également les cas chuter. Ce coronavirus agit comme ce qu’il était, un virus. Sauf que les «experts» ne veulent pas parler d’immunité collective, dont il semble que les États-Unis se rapprochent rapidement.

Depuis le début, le Dr Fauci et la gauche radicale ont poussé la peur du coronavirus aux Américains. Ils ont forcé la fermeture d’entreprises, contraint les Américains à se conformer et causé des souffrances à d’innombrables personnes. Cela a tué l’économie, mais pas comme on pourrait le penser. Cela n’a pas forcé les gens à perdre leur emploi parce que les affaires ont chuté. C’est en fait tout le contraire.

Les entreprises à travers le pays continuent de lutter pour trouver des travailleurs, alors que les démocrates affirment que les travailleurs sont en difficulté à cause de l’économie. Des panneaux affirmant «l’embauche maintenant» peuvent être trouvés dans tout le pays, tandis que les démocrates continuent de faire valoir que davantage d’aide au chômage est nécessaire. Ils soutiennent que l’aide au chômage est nécessaire jusqu’à la fin de l’année. C’est une campagne de peur plus libérale.

Le Dr Fauci, la gauche radicale et les médias grand public ont coordonné l’une des plus grandes attaques contre des citoyens américains avec cette pandémie de coronavirus. Je ne suggère pas qu’ils sont responsables du coronavirus, comme ils ont tenté de le suggérer avec l’ancien président Donald Trump. Ils sont responsables de l’effort coordonné pour détruire les États-Unis au milieu d’une pandémie de coronavirus. Une pandémie qui n’a jamais eu besoin de fermetures ridicules, d’ordres de maintien à la maison, de restrictions commerciales ou de quoi que ce soit d’autre.

Aujourd’hui, les Américains de tous les jours se retrouvent à nouveau avec la tâche de nettoyer le gâchis créé et laissé par leurs politiciens. Plutôt que de suivre la «science» et de mettre fin à l’aide au chômage, à l’aide au logement et à la gratuité, la gauche radicale continuera sa marche vers le socialisme sous la bannière d’un virus avec un taux de survie de 99,8%.

Contenu syndiqué à partir de TheLibertyLoft.com avec permission.