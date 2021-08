Les négatifs entourant la crypto l’emportent de loin sur les avantages ⋆ Les nouveaux médias crypto

in

Gabriel Makhlouf – le gouverneur de la Banque centrale d’Irlande – pense que les crypto-monnaies pourraient avoir un impact négatif sur la stabilité financière européenne. Il a également déclaré que la zone euro était sur le point de lancer sa propre CBDC, indiquant que “ce n’est pas une question de si mais plutôt de comment et quand”.

Les actifs numériques sont-ils une menace pour l’UE ?

Dans un récent article de blog, le gouverneur de la CBI, Gabriel Makhlouf, a parlé de manière plutôt contradictoire des monnaies virtuelles et de leur fonction. Le principal banquier a averti qu’ils pourraient présenter des risques pour la stabilité financière. De plus, les actifs numériques manquent de transparence, consomment beaucoup d’énergie et les criminels peuvent les utiliser dans des opérations illégales :

“Dans l’état actuel des choses, les inconvénients entourant la crypto l’emportent de loin sur les avantages.”

D’autre part, Makhlouf a fait l’éloge de la technologie derrière Bitcoin, Ethereum et d’autres monnaies virtuelles. Il a rappelé qu’ils ont le potentiel de réduire les coûts de transmission dans le système monétaire et d’éliminer le besoin d’intermédiaires dans certaines transactions :

« Mais nous ne devons pas ignorer les éléments positifs de la technologie sous-jacente. La technologie du grand livre distribué (DLT) est essentiellement un enregistrement sécurisé et décentralisé d’informations stockées sur un réseau et constitue un élément clé de l’architecture pour certains types de crypto.

Il convient de noter que Gabriel Makhlouf n’est pas le seul banquier de premier plan à avoir récemment mis en garde contre les risques liés au traitement des crypto-monnaies. Il n’y a pas si longtemps, Andrew Bailey – gouverneur de la Banque d’Angleterre – a fait valoir que les actifs numériques « n’ont aucune valeur intrinsèque » et que les individus qui y investissent peuvent perdre tout leur argent.

L’euro numérique serait un changement fondamental

Parlant des monnaies numériques de la banque centrale, Gabriel Makhlouf a estimé que l’Union européenne bénéficierait considérablement du lancement d’un e-euro. De plus, il a déclaré que cela “représenterait un changement fondamental dans l’architecture financière”.

Makhlouf n’a pas pu préciser de calendrier exact pour le déploiement, mais il a affirmé qu’il avait toutes les chances d’apparaître bientôt. Il a assuré que le cash ne disparaîtrait pas mais fonctionnerait côte à côte avec l’e-euro :

« Et bien que nous n’ayons pas décidé si un euro numérique sera introduit, je pense que cela est très probable. À mon avis, ce n’est pas une question de « si » mais plutôt de « comment et quand ». Pour être clair, l’argent ne disparaîtra pas ; un euro numérique le complétera.

Comme CryptoPotato l’a signalé à la mi-juillet, la Banque centrale européenne (BCE) a souligné son intention de lancer un projet d’euro numérique.

L’organisation a assuré que la CBDC aurait une consommation d’énergie inférieure à celle du Bitcoin. Son objectif principal serait de prévenir les activités illégales et d’éviter les effets néfastes sur la stabilité financière et la politique monétaire de la zone euro. À l’instar de Gabriel Makhlouf, la BCE a rassuré que l’e-euro compléterait la trésorerie au lieu de la remplacer.

