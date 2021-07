Les négociateurs se noient dans les transactions dans la frénésie des fusions et acquisitions au deuxième trimestre

PHOTO DE DOSSIER: Le panneau de Wall Street est représenté à la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

L’activité mondiale de fusions et acquisitions (F&A) a battu des records pour un deuxième trimestre consécutif cette année, les entreprises continuant d’emprunter à bas prix et de dépenser leurs réserves de trésorerie dans des transactions transformatrices pour se repositionner dans le monde post-COVID.

Des accords d’une valeur de 1 500 milliards de dollars ont été annoncés au cours des trois mois précédant le 30 juin, plus que tout deuxième trimestre jamais enregistré et en hausse de 13% par rapport au premier trimestre record de l’année malgré le ralentissement de l’activité des sociétés de chèques en blanc, selon les données de Refinitiv.

“C’est un environnement que nous n’avons jamais vu auparavant car nous avons des marchés de financement très favorables combinés à la pression pour sortir de COVID-19 et réorganiser des entreprises entières”, a déclaré Alison Harding-Jones, responsable des fusions et acquisitions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Citigroup (CN).

“Ces niveaux d’activité élevés se poursuivront probablement tout au long de l’été”, a-t-elle ajouté.

Les volumes du deuxième trimestre ont augmenté de 440% aux États-Unis avec 699 milliards de dollars d’opérations de fusions et acquisitions par rapport au même trimestre de l’année dernière, lorsque la plus grande économie du monde s’était arrêtée en raison de la pandémie.

Les hausses d’impôts proposées par le président Joe Biden ont poussé certaines entreprises à se précipiter pour conclure des accords avant que les recettes ne soient imposées à un taux plus élevé.

«De nombreuses transactions ont lieu parce que les gens veulent annoncer et conclure avant la fin de l’année. Cela a du sens de tous côtés d’un point de vue fiscal », a déclaré Anu Aiyengar, co-responsable des fusions et acquisitions mondiales chez JPMorgan Chase & Co (JPM.N).

Les transactions en Asie-Pacifique ont bondi de 104% à 327 milliards de dollars tandis que l’Europe a augmenté de 50% à 293 milliards de dollars.

Les plus grosses transactions du trimestre ont toutes été réalisées au niveau national, alors que les entreprises ont couvert leurs paris et se sont abstenues de chasser en dehors de leur territoire, craignant la montée du protectionnisme et les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis.

« L’activité transfrontalière aux États-Unis a diminué de presque toutes les mesures auxquelles vous pouvez penser », a déclaré Vito Sperduto, co-responsable des fusions et acquisitions mondiales chez RBC Capital Markets.

La fusion de 40 milliards de dollars de la plus grande entreprise de covoiturage et de livraison de nourriture d’Asie du Sud-Est, Grab Holdings, avec la société américaine de chèques en blanc Altimeter (AGC.O) a été l’une des rares transactions transfrontalières importantes à figurer en tête des classements trimestriels.

QUESTIONS DE TAILLE

Alors que le nombre mondial de transactions a subi une contraction de 10 % par rapport au premier trimestre, la frénésie des fusions et acquisitions s’est traduite par une augmentation de la valeur des transactions, avec des transactions supérieures à 5 milliards de dollars en hausse de 127% au deuxième trimestre.

Aux États-Unis, la société de télécommunications AT&T (TN) a fusionné son unité de contenu WarnerMedia avec son rival Discovery (DISCA.O) pour créer un géant des médias d’une valeur d’entreprise d’environ 150 milliards de dollars, tandis qu’en Europe deux géants allemands de l’immobilier – Vonovia (VNAn .DE) et Deutsche Wohnen (DWNG.DE) – se sont mariés dans une fusion de 34,5 milliards de dollars. ,

« Les entreprises ont été réinitialisées par cette crise et leur mantra est désormais la simplification et la numérisation alors qu’elles s’efforcent de se concentrer davantage et de compléter leur modèle commercial avec de nouvelles technologies », a déclaré George Holst, responsable du groupe clients entreprises chez BNP Paribas (BNPP.PA ).

L’industrie des télécommunications, des médias et de la technologie (TMT) a dominé les classements des fusions et acquisitions avec une combinaison d’opérations, de scissions et de réorganisations d’entreprises impliquant des entreprises comme Dell Technologies Inc (DELL.N) et l’investisseur technologique néerlandais Prosus NV (PRX.AS). ).

Craignant de devenir la proie d’investisseurs activistes, les entreprises de tous les secteurs ont pris des mesures pour revoir leurs opérations et s’attaquer aux unités non performantes.

«Nous nous attendons à une forte activité de vente au second semestre, car de nombreuses entreprises réfléchissent actuellement à des exclusions. Ils estiment que le moment est venu de recentrer leurs activités et de céder des actifs non essentiels », a déclaré Tariq Hussain, responsable des fusions et acquisitions européennes chez Jefferies (JEF.N).

Mais malgré toute sa frénésie, le deuxième trimestre a vu une forte baisse des inscriptions SPAC alors que les investisseurs se méfiaient de la classe d’actifs et que les régulateurs resserraient leur contrôle sur les sociétés de chèques en blanc.

« Les SPAC sont un accélérateur massif de transactions, mais les types de SPAC qui réussiront à l’avenir sont de nature plus institutionnelle. Les investisseurs n’achètent plus ces véhicules sans discernement, à moins qu’ils n’aient une histoire et une équipe de gestion solides », a déclaré Dominic Lester, responsable européen de la banque d’investissement chez Jefferies (JEF.N).

RAPIDE ET FURIEUX

La baisse de l’activité SPAC a été largement compensée par une vague de rachats soutenus par des capitaux privés qui ont augmenté de 152 % au cours des six premiers mois de l’année pour atteindre 512 milliards de dollars, soit 18 % des volumes mondiaux de fusions et acquisitions.

« Ce que nous voyons maintenant, c’est le bon marché du capital. Le coût du capital joue évidemment un rôle dans l’activité que nous surveillons à la fois pour les acquéreurs stratégiques et sponsors », a déclaré Lyle Wilpon, chef des fusions et acquisitions mondiales chez BMO Marchés des capitaux.

En Grande-Bretagne – le plus grand marché de fusions et acquisitions d’Europe – la vague d’attaques contre le capital-investissement a été rapide et furieuse, plusieurs sociétés cotées en bourse telles que le fournisseur de services de gestion d’actifs Sanne (SNNS.L) recevant plusieurs propositions avant d’accepter un accord de rachat.

Les négociateurs ont déclaré qu’une éventuelle hausse des taux d’intérêt au second semestre pourrait rendre les conditions de financement moins favorables pour les fonds d’investissement, mais la pression pour déployer des capitaux resterait intacte pour les prochains trimestres.

“La poudre sèche détenue par des sociétés de capital-investissement sophistiquées atteint des niveaux record, ce qui suscite un intérêt significatif des acheteurs pour les sociétés cibles”, a déclaré Steven Geller, co-responsable des fusions et acquisitions mondiales au Credit Suisse (CSGN.S).

Pourtant, le niveau d’activité actuel pourrait ne pas être durable pour longtemps.

« Pouvez-vous vraiment vous développer avec un si grand nombre de transactions ? Il est plus que probable que nous allons nous stabiliser un peu parce que les entreprises doivent digérer ce qu’elles ont fait jusqu’à présent », a déclaré Marc-Anthony Hourihan, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez UBS.