Les négociateurs tentent de défaire le gâchis de la temporalité

18/12/2021 à 09:04 CET

Rafa Bernardo

« Pour être en mesure de répondre aux problème principal du travail en Espagne, qui est la temporalitéPouvoir le changer après 40 ans est un défi passionnant pour tout le monde. « C’est ainsi que la deuxième vice-présidente et ministre du Travail, Yolanda Díaz, le principal noyau de la la réforme du travail que les agents sociaux et le gouvernement débattent depuis neuf mois, une négociation qui a vitesse de croisière la semaine dernière, avec de longues réunions chaque jour. Et après ces cinq jours de rencontres intenses, la temporalité continue de consommer une bonne partie des heures du débat, selon des sources de la négociation, bien que la conversation soit passée du fond de la question -qui est largement résolue, selon ces sources – à des mesures d’accompagnement qui doivent garantir la maîtrise de la précarité: sanctions, inspections et rôle à jouer par les agences de travail temporaire (ETT), tel que publié par El Periódico de España.

Ce qui n’est plus en discussion, selon des sources dans la négociation, c’est la structure de base de la nouvelle temporalité : le contrat de travail sera supprimé, les causes d’embauche éventuelle pour des raisons productives seront limitées et la porte sera ouverte à un embauche occasionnelle ne pouvant excéder 90 jours par an non consécutifs. C’est ce que contient l’article 15 du statut des travailleurs, sur lequel beaucoup de travail a été fait ces dernières semaines. Mais les syndicats réclament, en échange de ces filières légales d’intérim, une sanction beaucoup plus sévère pour les fraudes à l’intérim : plus d’amendes pour avoir commis des irrégularités, une majoration des prix des entreprises qui font de nombreux contrats ultracourts, un rôle accru de l’Inspection du travail. (les syndicats ont demandé que leur nombre soit doublé en quatre ans) et le nullité de la résiliation des contrats temporaires qui ont sauté l’une des exigences légales. Ce dernier aspect, qui implique la réintégration du salarié et la protection d’un éventuel licenciement pendant un temps, a suscité une forte résistance de la part de l’employeur.

Fixe-discontinu et ETT

Toute cette constellation de sanctions ne fait pas partie de l’article 15, donc sa discussion n’a pas été simultanée à celle des nouvelles conditions de temporalité, et cela pèse sur la négociation, qui ne clôt pas ce débat. De plus, il y a un sommet de plus dans le triangle temporalité-sanctions qui maintient cette matière ouverte, et qui prend de plus en plus d’importance : celui de la l’embauche de fixe-discontinu, qui est destinée à remplacer en grande partie les éventuels contrats actuels, et -surtout- sa canalisation via ETT.

L’idée est que ces entreprises puissent participer à la gestion de ces contrats, conçus pour des activités cycliques mais stables, si elles contribuent à donner plus de continuité à la vie professionnelle de ces employés. Ainsi, par exemple, ils pourraient soutenir la carrière d’un serveur permanent-discontinu qui ne travaille plus que l’été en l’aidant à trouver un emploi à d’autres moments de l’année. Le débat, selon les sources de la négociation, prend de plus en plus d’importance et on s’attend à ce qu’il concentre une bonne partie de l’attention dans les prochains jours, car l’étendue de la participation des agences d’intérim au placement de travailleurs stables est encore controversé.

Bien que la temporalité et toutes les questions adjacentes continuent de figurer dans le travail des négociateurs, d’autres questions restent également ouvertes. Ces derniers jours, la polémique s’est accentuée par la possibilité que les accords régionaux se renforcent, car l’employeur assure que cela « menace l’unité du marché », et une analyse détaillée de la nouveau mécanisme erte soulevée par le gouvernement il y a trois semaines.

Négociation furtive

Ce qu’on a aussi remarqué ces derniers jours, c’est l’augmentation de la discrétion autour du travail des techniciens qui débattent au quotidien, chose courante dans ce type de négociations lorsqu’elles entrent dans leur phase décisive. La raison invoquée de toutes parts est qu’une mauvaise interprétation de ce qui se passe à la table de dialogue peut déclencher une nouvelle fracture au sein du gouvernement de coalition, ou favoriser une réaction de colère au sein de l’un des agents sociaux (chez les patrons, ils sont particulièrement enclins à des divisions sectorielles sur des questions qui ne sont pas encore closes). Ce sceau est un signe que tu paries sur un accord, ce qui ne semble de toute façon pas possible – selon ces sources – avant les derniers jours de la législature, car « bien que la négociation soit avancée, ce qui reste ne peut être résolu rapidement », expliquent-ils.

En public, les principaux responsables gouvernementaux et agents sociaux maintiennent leur confiance dans un pacte : la deuxième vice-présidente et ministre du Travail, Yolanda Díaz, a assuré ce vendredi qu’elle était « modérément optimiste », bien qu’elle ait immédiatement ajouté que « Connaissant les partenaires sociaux, les temps risquent de manquer« . La limite, pour l’exécutif, est le 31 décembre pour remplir son engagement envers la Commission européenne, même si ces derniers jours Bruxelles a fait savoir qu’il serait flexible avec les délais. En ce sens, le chef d’entreprise, Antonio Garamendi , a déclaré dans plusieurs interviews ces dernières heures que « s’il restait une frange, ce serait une véritable erreur de mettre fin à la négociation plus tôt », et le secrétaire général de CCOO, Unai Sordo a assuré pour sa part que « la semaine prochaine nous devrait clore la négociation et un éventuel accord ; mais une négociation de cette importance ne doit pas chuter avant quatre jours vers le haut ou vers le bas ».