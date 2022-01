les négociations avancent pour un combat en mai

Peu de temps après le début de l’année 2022, Saul « Canelo » lvarez avance dans les négociations pour préciser son prochain combat, qui a supposé qu’il serait contre le redoutable Ilunga Makabu partir à la recherche du titre cruiserweight. Cependant, il y aurait un changement de plans et celui qui apparaît comme la prochaine pierre d’achoppement à Guadalajara est Jermall charlo.

Selon des experts en boxe des États-Unis, « Canelo » lvarez les négociations seraient bien avancées pour se retrouver face à face avec l’américain Charlo, qui est actuellement l’Interim World Boxing Council (WBC) titre des poids moyens.

« Les conversations entre Canelo Allvarez Oui Jermall charlo ils sont en cours. J’ai entendu dire que je suis beaucoup plus susceptible de me battre avec Charlo pendant le week-end du 5 mai. Ils disent qu’il est maintenant « beaucoup plus probable » que Canelo visage Charlo alors au lieu d’aller au cruiserweight et au défi Ilunga Makabu« Mike Coppinger, journaliste pour ESPN États-Unis, a rapporté via son compte Twitter.

Compte tenu de ce scénario, TUDN rapporte que la date fixée pour le crash doit avoir lieu Canelo-Charlo Nous sommes le 7 mai, même s’il reste à définir le lieu qui accueillera un événement d’une telle ampleur.

Eddy Reynoso, entraîneur primé de lvarez, a reconnu la possibilité que son élève monte sur le ring pour se battre devant Charlo. « Un combat avec Charlo C’est un combat plus médiatique, un combattant que les gens recherchent davantage », a-t-il déclaré. Reynoso, lors de la Convention annuelle du World Boxing Council qui s’est tenue en novembre 2021.

A noter que le boxeur originaire de Lafayette, en Louisiane, a un intéressant record d’invincibilité de 32 victoires, dont 22 en fast track, et aucune défaite. Peut-il détrôner le grand « Canelo » ?