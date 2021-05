Les négociations compliquées pour le départ de Campazzo

Facundo Campazzo (1,81 mètre et 30 ans) a mis la fin de sa première saison en NBA avec les Denver Nuggets à l’aube de dimanche à lundi. Et ça n’a pas du tout mal tourné. Collectivement, il jouera en séries éliminatoires pour le titre après avoir terminé troisième dans l’Ouest: Portland Trail Balzers l’attend au premier tour.

E, individuellement, a en moyenne 6,1 points (35,2% du triple), 2,1 rebonds et 3,6 passes décisives en 65 matchs, 29 d’entre eux en entrée. Sur les 16 dernières rencontres de l’équipe, en 15, il a été dans les cinq de départ en raison de la blessure de Jamal Murray et du départ à la fin du marché de février de Garry Harris et RJ Hampton, le premier gardien et le joueur de deuxième but, en l’opération qui a amené Aaron Gordon.

Son départ de Madrid

Une expérience unique qui a commencé après son départ du Real Madrid en novembre dernier et dans une opération compliquée. Le Facu a dû faire face au paiement de sa clause de résiliation de six millions d’euros. L’accord qu’il a conclu avec le club blanc était de le payer en plusieurs annuités (en plus de ce qu’il avait cessé de recevoir des quatre paies de la saison) car les franchises NBA ont limité ces paiements à des chiffres inférieurs à un million de dollars et que son contrat avec Denver n’a pas couvert tout cela. L’Argentin a signé pour 6,4 millions de dollars en deux saisons avec une offre qualifiée dans la troisième pour 4 millions.

“L’accord avec Campazzo a été jugé quasiment impossible par l’ensemble de son entourage en raison des 6 millions d’euros”, explique David Carro, agent de la base et directeur principal de l’agence Octagon Europe, à Eurohoops. “C’est la clause de sortie la plus élevée de l’histoire du basket européen, mais nous sommes là pour faire l’impossible ».

“Un accord très compliqué”

Le départ de Campazzo de Madrid a été l’un des secrets les moins bien gardés. Depuis la fin de la saison précédente, il y avait des rumeurs très fortes avec cette possibilité. C’était son souhait et les Minnesota Timberwolves, avec son compatriote Pablo Prigioni comme assistant de l’équipe, semblaient la meilleure option pour reprendre ses services. Les problèmes économiques de Real dus à la pandémie, qui n’a conduit qu’à une seule signature (Alberto Abalde) pendant la période estivale, ont également placé Córdoba sur la grille de départ.

«Nous lui avons promis de réaliser son rêve et nous avons tout fait pour le réaliser», poursuit Carro. “Bien sûr, C’était un combat aérien. Nous devions trouver un moyen de couvrir la clause de sortie, c’était très compliqué en termes financiers et heureusement, nous avions une grande entreprise comme Octagon qui veillait à ce que cela soit fait. “