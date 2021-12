Les négociations d’ALE entre l’Inde et le Royaume-Uni devraient commencer le mois prochain (Goyal)

Goyal a déclaré qu’il serait à Mumbai samedi et s’engagerait avec les exportateurs et le secteur de la vente au détail pour examiner les avantages du pacte de libre-échange avec les Émirats arabes unis.

Vendredi, le ministre du Commerce Piyush Goyal a exprimé sa confiance que les négociations pour un accord de libre-échange entre l’Inde et le Royaume-Uni seraient lancées le mois prochain et avec le Canada d’ici mars-avril. Il s’exprimait ici lors de la 94e convention annuelle de l’organisme industriel Ficci.

Goyal a déclaré qu’il serait à Mumbai samedi et s’engagerait avec les exportateurs et le secteur de la vente au détail pour examiner les avantages du pacte de libre-échange avec les Émirats arabes unis. « Parallèlement à cela, nous examinons d’autres engagements avec les Émirats arabes unis, qui seront annoncés sous peu, mais nous travaillons toujours pour voir si nous pouvons avoir quelque chose comme un grand India Mart à Dubaï où un grand nombre de magasins peuvent s’afficher. Les produits indiens, une énorme quantité d’entrepôts peuvent être récupérés à des prix abordables », a-t-il ajouté.

Le ministre a déclaré qu’un tel marché aiderait les exportateurs indiens à accroître leur présence dans toute l’Afrique, le Moyen-Orient et d’autres parties du monde. Il a déclaré que l’Inde est également en pourparlers avec d’autres pays et régions pour des pactes de libre-échange. « Donc, nous examinons de nouvelles idées avec l’ALE avec les Émirats arabes unis. Nous sommes également simultanément en discussion avec l’Australie… le Royaume-Uni, nous lançons peut-être le mois prochain. Le Canada pourrait être lancé vers mars ou avril », a-t-il déclaré.

Goyal, qui détient également le portefeuille du textile, a déclaré qu’une « opportunité d’un billion de dollars » attendait l’industrie textile, qui est le plus grand secteur créateur d’emplois du pays après l’agriculture.

L’ALE proposé entre l’Inde et le Royaume-Uni devrait ouvrir des opportunités commerciales extraordinaires et générer des emplois.

Goyal a déclaré que la plupart des industries du pays se portaient raisonnablement bien, mais malgré tout, peu de secteurs sont sous pression. Il a également déclaré que 400 milliards de dollars d’exportations de marchandises au cours de l’exercice budgétaire actuel semblent être une réalité.

