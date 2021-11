Les négociations d’ALE entre l’Inde et le Royaume-Uni devraient défendre le commerce numérique

L’ALE Royaume-Uni-Inde peut s’appuyer sur cette base, transformant l’aspiration en réalité.

Par Gouri Thounaojam & Meghna Misra-Elder

Dans un monde dépendant de la connectivité et des données numériques, il est essentiel que l’Inde joue un rôle de premier plan dans l’élaboration des règles internationales qui façonneront la façon dont nous nous connectons avec nos amis et notre famille et comment le commerce et les investissements internationaux se dérouleront dans les décennies à venir. La création d’emplois et la prospérité dépendent du commerce numérique et des données.

Le Royaume-Uni et l’Inde peuvent jouer un rôle central dans l’élaboration des règles mondiales relatives aux données et au numérique, et la négociation imminente de l’Accord de libre-échange (ALE) est une opportunité idéale pour soutenir les principales caractéristiques d’un environnement numérique international florissant : les transferts de données transfrontaliers ; protection des renseignements personnels; des mécanismes visant à promouvoir l’interopérabilité entre les cadres juridiques relatifs à la protection de la vie privée ; un accès transparent aux informations gouvernementales ; et la protection et le choix des consommateurs en ligne. En termes de gestion des données non personnelles, les entreprises aimeraient voir une approche concertée qui équilibre l’innovation, les forces du marché, la sécurité et protège les données propriétaires des entreprises.

Les régimes de protection des données dans les deux pays sont essentiels à l’expansion du commerce des services numériques et de données, et ils devraient être alignés sur ceux des autres grandes économies. L’espoir est que le projet de loi indien sur la protection des données personnelles (PDP) devienne une législation de pointe, équilibrant confidentialité et innovation, et que cela permettra au Royaume-Uni et à l’Inde d’aligner leurs réglementations entre elles et avec des économies comme l’UE, le Japon et le Brésil.

Le cadre de données non personnelles de l’Inde est également essentiel. Les entreprises des deux pays qui investissent dans la création et la collecte de données non personnelles craignent que leurs investissements ne soient compromis par l’obligation de partager ces données – leur actif – avec des tiers.

Ainsi, si la protection des données est fondamentale, il est également important que les données non personnelles et personnelles puissent traverser les frontières pour promouvoir l’innovation et l’investissement. Les deux gouvernements devraient signer un accord d’adéquation des données entre l’Inde et le Royaume-Uni qui facilite le mouvement transfrontalier de données personnelles et/ou d’ensembles de données anonymisées sur la base d’une adéquation mutuelle.

Un tel accord devrait incorporer des dispositions qui protègent les données personnelles et la vie privée des citoyens indiens et britanniques et garantissent l’applicabilité de ces droits. En l’absence ou en attente d’un accord, d’autres outils exécutoires tels que des règles d’entreprise contraignantes et des clauses contractuelles types pour permettre le mouvement transfrontalier de données personnelles entre le Royaume-Uni et l’Inde doivent être utilisés.

L’IA est un domaine dans lequel l’Inde et le Royaume-Uni, en travaillant ensemble, peuvent être des pionniers, en utilisant leurs atouts existants en matière de données et de technologie numérique, pour diriger le monde. Mais, pour rester à l’avant-garde, il sera important d’augmenter les compétences techniques et d’engendrer une plus grande acceptation culturelle de l’IA, ce qui impliquera d’éduquer les citoyens, les entreprises, voire les gouvernements, aux avantages potentiels pour la société.

Grâce à l’ALE, les deux gouvernements devraient travailler conjointement à l’établissement d’une approche cohérente des principes éthiques avec une confiance fondée sur l’élaboration de principes convenus au niveau international (équité, responsabilité, durabilité et transparence). Il est juste de dire que le secteur indien des télécommunications n’a pas été en mauvaise santé. Les récentes réformes du gouvernement indien ont certainement réduit le risque de voir le marché se réduire à un duopole, pour tout ce que cela signifie pour le choix des consommateurs.

Les choses semblent donc plus prometteuses qu’il y a quelques semaines seulement. Ceci est essentiel car une infrastructure numérique robuste est essentielle à la transformation numérique dans tous les secteurs et dans les zones rurales et urbaines et elle sous-tend la croissance efficace et efficiente du commerce numérique. Par conséquent, soutenir un secteur des télécommunications dynamique soutiendrait le rythme de la numérisation et aiderait à réaliser la vision et l’ambition de l’Inde de devenir une économie numérique de mille milliards de dollars.

La secrétaire britannique au commerce, Anne-Marie Trevelyan, a récemment dévoilé un nouveau plan en cinq points pour le commerce numérique, lors de la London Tech Week, déclarant que son département (le département du commerce international) s’est engagé à faciliter des marchés numériques plus ouverts ; plaider pour des flux de données transfrontaliers libres et fiables ; défendre les protections des consommateurs et des entreprises ; promouvoir le développement et l’adoption de systèmes commerciaux numériques innovants tels que les processus douaniers numériques, les contrats électroniques et le commerce sans papier ; et établir une coopération mondiale sur le commerce numérique.

Cette approche jette les bases d’un partenariat Royaume-Uni-Inde encore plus fort. Un partenariat qui peut être le leader mondial des services numériques, de données et d’IA. L’ALE Royaume-Uni-Inde peut s’appuyer sur cette base, transformant l’aspiration en réalité.

Directeurs associés, UK India Business Council

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.