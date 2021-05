Les négociations de Biden avec les républicains sur le plan américain pour l’emploi angoissent certains démocrates

Alors que les négociations sur l’infrastructure de l’administration Biden avec les républicains du Sénat se sont accélérées vendredi avec une contre-offre de 1,7 billion de dollars, certains démocrates du Congrès deviennent anxieux.

“Nous avançons aussi vite que possible pour aller gros, nous avançons aussi vite que possible sur les négociations”, a déclaré mercredi le sénateur Sherrod Brown (D-OH) à Vox. «À un moment donné, s’ils n’iront pas là où nous pensons que le pays doit aller et où le pays semble vouloir aller, alors nous décollons.»

Le président Biden a publié son offre d’ouverture le mois dernier – le plan d’emploi américain de 2,25 billions de dollars – et le GOP a répondu avec une contre-offre d’infrastructure de 568 milliards de dollars il y a quelques semaines. (Par ailleurs, la Maison Blanche a également introduit un plan pour les familles américaines de 1,8 billion de dollars, axé sur la garde d’enfants et l’éducation.)

La nouvelle contre-offre de 1,7 billion de dollars de la Maison Blanche règle les 65 milliards de dollars que les républicains ont lancés pour le financement du haut débit et réduit le montant du financement pour les routes et les ponts de la proposition initiale de Biden de 159 milliards de dollars à 120 milliards de dollars en nouvel investissement. Il supprime également la recherche et le développement d’un paquet proposé, promettant de l’inclure dans d’autres projets de loi du Congrès à l’avenir. Mais le compteur du président maintient le financement de l’énergie propre, en supprimant les tuyaux en plomb des systèmes d’eau potable américains et en stimulant les travailleurs des soins de longue durée.

«Nous reconnaissons que cela nous laisse encore très éloignés», lit-on dans une note de service de la Maison Blanche aux républicains obtenue par Vox. «Cependant, au service d’essayer de faire avancer ces négociations, le président nous a demandé de répondre par des changements à son plan américain pour l’emploi, dans l’espoir que ces changements stimuleront davantage la coopération bipartite et le progrès.»

De leur côté, les républicains ne semblent pas si heureux. Un communiqué publié vendredi par un porte-parole des républicains du Sénat a déclaré: «Sur la base de la réunion d’aujourd’hui, les groupes semblent plus éloignés après deux réunions avec le personnel de la Maison Blanche qu’ils ne l’étaient après une réunion avec le président Biden.

Les démocrates sur la Colline disent qu’ils soutiennent la Maison Blanche qui parle activement aux républicains. Mais certains craignent également que les négociations avec les républicains ne répondent tout simplement pas aux besoins du moment – qu’il s’agisse du changement climatique ou de l’emploi.

«Je ne pense pas que ce soit notre travail de passer quelque chose juste pour que nous puissions dire:« Eh bien, cette pièce là-bas est bipartite », et attendre la tape dans le dos», modère le sénateur Bob Casey (D-PA) a déclaré aux journalistes récemment. «Je pense que les gens veulent que nous fassions de grandes choses.»

L’autre option des démocrates est la réconciliation budgétaire, un mécanisme qui leur permettrait de passer un projet de loi budgétaire massif avec seulement 51 voix au lieu des 60 requis – probablement selon les lignes de parti. C’est ce que les démocrates ont fait pour le paquet de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars de Biden, et ils ont au moins une autre occasion de le refaire avant la mi-mandat 2022.

L’administration Biden est prise entre deux promesses: travailler avec les républicains à Capitol Hill et s’engager à adopter un programme économique ambitieux qui redirige l’économie américaine vers une énergie propre et passe des milliards pour rendre les services de garde d’enfants et les soins de longue durée plus abordables.

Certains groupes climatiques progressistes affirment qu’un accord bipartite pourrait nuire considérablement à l’agenda climatique du président. Ils soutiennent que Biden doit investir massivement dans les bornes de recharge électrique et adopter une norme d’électricité propre pour atteindre son objectif de 100% d’électricité propre d’ici 2035. La contre-offre de Biden laisse en grande partie ses dispositions environnementales intactes mais renoncerait à un investissement de 180 milliards de dollars dans la recherche et développement – argent qui pourrait être essentiel pour le développement de nouvelles technologies par le Département de l’énergie pour lutter contre le changement climatique.

«Si vous dépensez de l’argent sur les routes sans faire d’importants investissements dans les normes de kilométrage ou le déploiement de véhicules électriques ou en investissant dans la mise en place de nouvelles normes pour garantir une électricité propre d’ici 2030 ou 2035, vous reviendrez en arrière sur le climat», a déclaré Jamal Raad, co -Fondateur du groupe climatique Evergreen Action et ancien haut fonctionnaire du gouverneur de Washington Jay Inslee.

Pourtant, même si certains démocrates craignent que négocier avec les républicains ne perde un temps précieux, certains des alliés les plus proches de Biden à Capitol Hill disent que cela fait simplement partie d’un processus qui pourrait amener les démocrates modérés à accepter la réconciliation, si et quand cela se produit.

«Lorsque le président a annoncé une proposition ambitieuse et audacieuse, le plan américain pour l’emploi, plusieurs démocrates ont rapidement déclaré: ‘Je ne voterai pas pour cela – pour la réconciliation, un projet de loi exclusivement démocrate – à moins qu’il n’y ait un effort sérieux et déterminé d’abord pour le bipartisme, «», A déclaré le sénateur Chris Coons (D-DE) à Vox. «Il me semble que le problème n’est pas que la Maison Blanche ne soit pas audacieuse; le problème est d’ordre et de timing. »

Les négociations bipartites sur les infrastructures sont en cours

Le principal négociateur républicain est le sénateur Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale. Capito est le membre républicain de premier plan du Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics, qui a compétence sur les projets de réautorisation de cinq ans pour les infrastructures de surface et d’eau.

Capito et d’autres républicains qui sont des membres de rang dans des comités clés ont eu une réunion de près de deux heures avec Biden à la Maison Blanche au début du mois. Les sénateurs ont également eu des conversations ultérieures avec des membres du cabinet de Biden et des cadres supérieurs, notamment le conseiller de la Maison Blanche Steve Ricchetti, la directrice des affaires législatives Louisa Terrell, le directeur du Conseil économique national Brian Deese, le secrétaire au Commerce Gina Raimondo et le secrétaire aux transports Pete Buttigieg.

Alors que la principale différence entre les républicains et les démocrates réside dans les augmentations proposées de l’impôt sur les sociétés pour payer les projets, il existe d’autres points de désaccord. Dans les négociations au niveau du personnel entre les démocrates du Sénat et les républicains sur le projet de loi quinquennal sur les transports de surface, les républicains ont repoussé les dispositions sur la résilience climatique, a déclaré un membre du personnel du Sénat démocrate à Vox. Les démocrates considèrent l’infrastructure comme un moyen clé de progresser dans la réduction des émissions de combustibles fossiles dans le secteur des transports – en investissant dans 500000 bornes de recharge pour véhicules électriques sur les routes du pays pour encourager davantage de personnes à passer à des voitures plus propres.

«Je me méfie de tout ce qui a les empreintes digitales de Capito», a déclaré Raad, le co-fondateur d’Evergreen Action. «Cela ne nuirait pas seulement à notre capacité de frapper notre NDC [the US target to limit its carbon emissions], cela nous ferait reculer.

Le sénateur Brown dit qu’il pense que l’administration Biden devrait essayer de trouver un terrain d’entente avec les républicains au moins pour prouver qu’ils ont essayé. Mais Brown pense clairement que cela ne devrait pas entraîner de concessions importantes, en particulier sur le climat.

«Je suppose qu’ils vont faire obstacle au climat», a-t-il dit à Vox. «Nous essaierons de parvenir à un accord bipartisan; Je ne m’y attend pas [to happen]. Nous avançons de manière considérable. »

Les négociations prennent du temps – et c’est un risque

Biden a déclaré qu’il souhaitait voir des progrès significatifs dans les pourparlers bipartites d’ici le Memorial Day, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a décrit le 4 juillet comme lorsqu’elle aimerait voir un projet de loi sur les infrastructures être voté au Congrès, mais cette date pourrait également être repoussée si nécessaire.

Il est possible que les démocrates aient prolongé leur temps avec ces dates limites initiales, en espérant que les négociations le ramèneraient. Pourtant, une majorité infime à la Chambre et au Sénat fait du risque de prendre du temps supplémentaire une stratégie à enjeux élevés. Le moment où ils présenteront la première ébauche d’un projet de loi n’est toujours pas clair.

«Je ne peux pas vous donner une réponse précise parce que je ne connais pas la réponse», a déclaré le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, à Vox, ajoutant que le travail de crédits à la Chambre commencera sérieusement en juillet. «Nous allons avoir du temps disponible pour faire le travail du Plan pour l’emploi et du Plan pour les familles dans ce laps de temps si, en fait, nous pouvons obtenir un accord. Et, si nous ne pouvons pas parvenir à un accord, travaillez avec l’administration sur la façon dont nous allons avancer. »

Le président du comité budgétaire de la Chambre, John Yarmuth (D-KY), qui supervisera le processus de réconciliation budgétaire à la Chambre si les démocrates poursuivent effectivement le rapprochement budgétaire comme option pour adopter leur projet de loi sur les infrastructures, a déclaré aux journalistes: «Je pense qu’ils veulent donner un chance raisonnable pour qu’il y ait un projet de loi bipartisan. Je pense que probablement, tôt ou tard, il y aura une décision.

Même si les démocrates décident de faire la réconciliation plutôt que de faire passer un projet de loi bipartisan par le biais d’un ordre régulier, il reste encore beaucoup à décider, y compris s’ils proposeront un projet de loi massif contenant à la fois le plan américain pour l’emploi et le plan américain pour les familles de Biden qui traite de l’abordabilité la garde d’enfants et l’éducation, ou les diviser en projets de loi distincts.

«Je pense que ce serait difficile d’en faire deux. Je sais qu’il y a cette idée de simplement créer une infrastructure physique dans un projet de loi bipartite plus petit, mais je n’aime pas cette idée », a déclaré Casey, qui dirige la partie du plan américain pour les familles du paquet de Biden à travers le Sénat et veut voir les deux planches de Le paquet économique de Biden est passé par la réconciliation.

La semaine prochaine sera cruciale pour le grand coup de Biden sur l’économie. Mais l’horloge tourne.