Les négociations de contrat s’écartent pour Leon Goretzka et Niklas Süle du Bayern Munich

in

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), les négociations contractuelles respectives pour Leon Goretzka et Niklas Süle ont dévié du chemin de la normalité.

L’accord de Goretzka était considéré comme presque final, mais apparemment, il y a eu quelques accrocs dans le processus. En particulier, il semble que Goretzka veuille s’assurer que l’offre est correcte, notamment parce qu’il a recruté un nouvel agent et suscite l’intérêt d’autres clubs. L’accord actuel de Goretzka se termine en 2022 :

Les pourparlers contractuels avec Leon Goretzka deviennent plus difficiles que prévu. Un nouvel agent a été recruté et le joueur a des demandes de renseignements d’autres clubs. Goretzka veut rester mais l’offre du Bayern doit être juste. Il est déjà en contact avec Julian Nagelsmann [@SPORTBILD] pic.twitter.com/BJ9ShD8Dho – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 22 juin 2021

Quant à Süle, sa situation est passée d’extrêmement nuageuse à potentiellement claire. Les deux parties ressentant la pression de travailler dans un délai condensé, il est possible que le joueur et le club conviennent d’une prolongation d’un an, ce qui permettrait aux deux parties de décider si elles souhaitent poursuivre avec un accord à long terme. :

Les pourparlers contractuels avec Niklas Süle sont en suspens depuis longtemps. Une nouvelle possibilité est apparue : les deux parties pourraient convenir de prolonger le contrat d’un an afin de gagner du temps. Chelsea est intéressé mais aucune offre n’a été faite [@SPORTBILD] pic.twitter.com/x4sJjRV4I0 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 22 juin 2021

Quoi qu’il arrive, les deux joueurs sont des marchandises extrêmement précieuses pour le Bayern Munich. Une perte de l’un ou l’autre joueur se ferait sûrement sentir sur la liste.