Les négociations entre les travailleurs d’Alcoa et de Lugo se terminent sans accord

23/12/2021

Le à 22:04 CET

Europe Presse

La négociation entre Alcoa et le comité de l’usine de San Cibrao a terminé ce jeudi sans accord après quatre jours marathon à Santiago. De cette façon, les travailleurs soumettront la dernière proposition de l’entreprise à un référendum.

Dans des déclarations après la réunion, le président du comité, José Antonio Zan, a regretté que l’entreprise ait refusé d’inverser l’hibernation des cuves pour les deux prochaines années, bien qu’il y ait eu des « progrès » dans certaines garanties concernant les investissements. Lundi prochain, le 27 décembre, les travailleurs tiendront une assemblée générale à partir de midi.

Alcoa a lancé un ultimatum au comité d’entreprise de l’usine de San Cibrao, dans la commune de Cervo (Lugo). Ainsi, elle fixe à ce mardi 28 décembre la date limite – à 14h00 – pour la signature de l’accord.

Cette dernière offre de l’entreprise passe par un investissement de 103 millions de dollars (plus de 90 millions d’euros à changer) pour « la viabilité et la croissance futures de la plante », incluant le redémarrage des cuves d’électrolyse en 2024 après un arrêt de deux ans, et une caution restreinte du même montant sera constituée en garantie.

Comme le comité l’explique ce jeudi, Alcoa s’engage à travailler avec huit fournisseurs d’électricité avec lesquels elle est déjà en contact, pour conclure des accords à moyen et long terme (PPA), qui entreraient en vigueur à partir de 2024 et auraient une durée de 10 ans.

Accédez au suivi de ces négociations, ainsi qu’aux investissements et à l’évolution de l’accord, au travers d’un table où serait présent le comité (deux membres par syndicat), Xunta Oui Gouvernement, avec une fréquence mensuelle pendant les six premiers mois et trimestrielle par la suite.

Concernant le plan pour les années 2022 et 2023, Alcoa offre une garantie de facturation des sociétés auxiliaires pendant les deux premières années, avec des contrats garantis pendant trois ans (2022 à 2024) des entreprises extérieures directement concernées par l’arrêt temporaire. De plus, il y aura une préférence d’embauche pour les entreprises d’approvisionnement et les transporteurs locaux.

En ce qui concerne les investissements dans les deux premières années, il y a quelques 37 millions d’euros pour des actions comme la reconstruction d’un grand four de cuisson d’anodes; auxquels s’ajoutent plus de 5 millions pour un nouveau transformateur (TRG) avec régulateur de tension, conçu pour 200 000 ampères ; et un four d’homogénéisation (2,6 millions). Il y a 31 millions réservés pour le redémarrage des cuves dans un processus de six mois à partir de 2024.

De même, il continuera fonderie et usine d’alumine opérationnelles, avec un plan commercial durant ces années, à raison de 65 000 tonnes par an de billettes et une prévision de vente de 25 000 tonnes par an de tôles. Les engagements envers les clients ne seraient pas affectés.

Conditions pour les travailleurs

Cet accord comprend le condition que les travailleurs lèvent le frapper et s’engager pour la paix sociale pendant son mandat.

A l’usine d’aluminium aucun dossier de licenciement collectif ne sera entrepris (ou AVANT non plus ERTE), pendant quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2025.

Ainsi, les ouvriers touchés suivront leur horaire habituel. La direction de l’usine indiquera les tâches à effectuer, y compris la formation, les remplacements ou les activités d’entretien et de nettoyage des installations. En cas d’absence du travail, il sera fourni congé payé pour la période correspondante.

Au 1er janvier 2025, issu de la constitution et de l’exécution des investissements, le examens des postes qui l’exigent.

De plus, le contrats directs au 1er janvier 2023 de tous ces emplois temporaires qui, au cours de l’année 2021, auraient fait l’objet d’un contrat de prévoyance.

Pour sa part, il y aura un accord valable six ans, de 2020 à 2025. Il comprend entre autres un 2 % d’augmentation annuelle de salaire, à la fois dans les tableaux et les aides, mais sans clause de révision de l’IPC.

Engagements des administrations

Selon le comité, le Xunta s’engage à accélérer le projet DBR présenté par Alcoa dans le cas où il répond aux exigences légales et environnementales, ainsi que de faciliter la traitement des projets énergétiques liés aux PPA sous sa juridiction (projets énergétiques inférieurs à 50 mégavatifs).

Le gouvernement galicien s’engage également « l’accompagnement et l’aide aux projets d’investissement relevant de sa compétence industrielle, spécifiquement des projets d’efficacité énergétique et innovation pour les grandes entreprises, à raison de 30% du montant du projet », expliquent les ouvriers.

Le gouvernement central offre un soutien et une aide aux projets d’investissement dans le cadre de ses compétences industrielles et énergétiques, de sorte que le montant actuellement engagé pour les investissements serait augmenté.

Cette augmentation du montant destiné aux investissements, à dégager du montant engagé dans le dépôt destiné aux investissements, sera liés à un plan d’augmentation de l’intensité, ainsi que des projets d’amélioration de la productivité, l’efficacité énergétique et la compétitivité de l’usine, précise la commission.