Les négociations sont «en cours» alors que la hausse des prix ouvre la voie à Man City pour le défenseur

in

Manchester City serait entré dans la course pour signer l’arrière latéral de Benfica Alex Grimaldo après que la Lazio et le Shakhtar Donetsk aient reculé face au prix demandé.

Le joueur de 25 ans est avec Benfica depuis cinq ans et demi après avoir rejoint Barcelone en janvier 2016. L’arrière gauche a commencé dans la formation des jeunes de Valence avant de rejoindre les Catalans en 2008. Mais malgré de nombreuses apparitions pour Barcelone B, il n’a pas réussi à faire une seule apparition senior pour les géants espagnols.

Le changement de Primeira Liga a été positif car l’as né à Valence a connu 201 sorties dans toutes les compétitions pour les Eagles. Cependant, le club portugais est désormais sous pression pour garder le bouchon.

O Jogo a récemment rapporté que le chef de la Lazio, Maurizio Sarri, était impatient d’embarquer le joueur polyvalent. Roberto De Zerbi le voulait au Shakhtar mais les deux clubs n’étaient pas enthousiastes à l’idée de débourser 20 millions d’euros.

La ville a été reliée pour la première fois en avril. Il aurait été l’une des trois cibles défensives que Pep Guardiola avait en tête de remplacer Benjamin Mendy.

Et maintenant, l’expert portugais des transferts Pedro Almeida affirme que les champions de Premier League ont ravivé leur intérêt. Il rapporte que des négociations sont déjà en cours pour un éventuel transfert estival.

Sans surprise, Benfica cherche à obtenir autant que possible pour l’ancien as espagnol des moins de 21 ans. Et, dans cet esprit, ils auraient augmenté leur prix demandé à 30 millions d’euros.

Il est peu probable que ce chiffre incitera ses anciens prétendants à revenir sur le devant de la scène. La ville peut maintenant avoir le feu vert pour continuer.

Grimaldo donnerait des options à Guardiola

Benfica a terminé troisième de l’élite portugaise la saison dernière. Grimaldo a effectué 27 départs sur 31 matches de championnat.

Il a joué 43 fois dans toutes les compétitions, marquant deux fois et contribuant 10 passes décisives. Avant tout latéral gauche, l’Espagnol peut également opérer large à gauche du milieu de terrain ou même en position centrale.

City semble bien approvisionné dans ces positions et le milieu de terrain sera encore plus encombré si Jack Grealish arrive. Grimaldo pourrait être considéré comme un joueur de secours qui peut remplacer les stars principales à de nombreux postes.

Qu’il soit ou non prêt à le faire est ouvert au débat après avoir vu tant d’action avec ses employeurs actuels.

Jose Mourinho est un admirateur connu de la star, s’étant renseigné sur lui alors qu’il était en charge de Manchester United et Tottenham. Désormais sur la sellette rom, le tacticien portugais pourrait bien tenter une troisième fois de faire atterrir son homme.

LIRE LA SUITE: Kane enverra des ondes de choc à Tottenham lors de l’épreuve de force de Monday Levy