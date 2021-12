Les négociations sur le renouvellement d’Ousmane Dembélé pourraient échouer

Les chances d’Ousmane Dembélé de renouveler son contrat sont en chute libre, voire complètement mortes, selon les dernières rumeurs.

La rencontre du FC Barcelone avec ses agents aujourd’hui n’a pas produit le résultat souhaité, et cela a été décrit soit comme un revers majeur, soit comme une rupture totale des chances de l’ailier de renouveler son contrat.

Diario SPORT rapporte que la réunion a été tendue et que ses agents espèrent trouver un gain plus important que ce qui est proposé. Cependant, ils disent que le joueur est heureux à Barcelone et veut rester. Pour cette raison, le club serait calme sur la situation et confiant de pouvoir surmonter le problème.

Gerard Romero, un journaliste catalan, l’a formulé dans des tournures plus strictes: « DEMBELÉ OUT ».

Il dit que les pourparlers sont rompus et que l’ailier ne renouvellera pas son contrat avec Barcelone.