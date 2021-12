Les Nendoroids Phoenix Wright et Miles Edgeworth sont désormais disponibles en précommande

Image : Capcom

[Update: Tue 30th Nov, 2021 15:30 GMT] Phoenix et Miles sont désormais disponibles en pré-commande, avec une livraison prévue en octobre 2022 ! Jetez un œil à ces petits garçons :

[Original: Mon 5th Jul, 2021 19:30 BST]

Cela n’a pris que vingt ans, mais finalement, Phoenix Wright (avocat as) obtient sa propre figurine Nendoroid. Malheureusement (ou heureusement, selon la fanfic que vous lisez), ce coup de projecteur sera partagé avec le meilleur ami procureur rival Miles Edgeworth, qui « arrive bientôt », selon le compte Twitter de GoodSmile.

Images : Capcom / GoodSmile

Mais le plaisir ne s’arrête pas là ; Monika du Doki Doki Literature Club reçoit également une figurine Nendoroid, vous pouvez donc la garder sur votre bureau où elle peut toujours vous voir.

Image : Équipe Salvato / GoodSmile

Ces chiffres viennent d’être annoncés, nous ne savons donc pas encore à quoi ils ressemblent, mais si vous êtes un fan de l’un ou l’autre des jeux – ou si vous avez déjà acheté des figurines Nendoroid – vous êtes probablement déjà vendu. La seule information que nous avons de GoodSmile pour l’instant est de « rester à l’écoute de nos réseaux sociaux », et que les garçons Ace Attorney sont libérés pour célébrer le lancement le 27 juillet de The Great Ace Attorney Chronicles.

Lesquelles obtenez-vous ? Oh, tu les veux tous ? D’accord, mais… votre étagère n’est-elle pas déjà bien remplie ? Non, non, nous ne jugeons pas, c’est juste… eh bien, oui, nous savons qu’ils sont différents des amiibo, et ces figurines articulées étaient pour la plupart des cadeaux, mais… non, non, vous avez raison, c’est votre argent et vous pouvez le dépenser comme bon vous semble. Faites-nous savoir dans les commentaires où exactement vous allez trouver l’espace.