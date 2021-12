Les Nets affrontent les Knicks dans un derby passionnant

Passionnant derby new-yorkais entre Filets de Brooklyn et New York Knicks disputé au Barclays Center avec une victoire finale de Steve Nash par 110-112. Les dernières minutes du match ont été spectaculaires et, après qu’Evan Fournier a égalisé le match avec un triple, James Johnson a marqué les deux lancers francs qui ont donné la victoire à son équipe à deux secondes de la fin. Puis Fournier a réessayé, mais n’a pas réussi à faire les choses correctement.

Les Nets consolident à la première place de la Conférence Est avec 15 victoires et 6 défaites. Hier, le meilleur était James durcir avec 34 points (11 sur 20 du terrain et 9 sur 10 du personnel). De plus, il a capté 10 rebonds, distribué 8 passes décisives et volé 3 ballons. Kevin Durant Il a terminé le duel avec 27 points (9 sur 23 aux tirs, 0 sur 5 aux triples et 9 sur 9 du personnel) et 9 passes décisives (19 lancers francs pour les deux, il semble que selon l’équipe les arbitres recommencent à siffler ). Petit plus en attaque de certains Nets qui, sans briller, continuent de s’imposer.

– | La Barbe a tout fait ce soir. Et plus. pic.twitter.com/j3FbLphLt6 – Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 1er décembre 2021

Les Knicks ne pouvaient pas

Ce n’est pas un début de saison facile pour les Knicks. La signature de marcheur Kemba Cela n’a pas fonctionné et l’équipe a beaucoup perdu en défense par rapport à l’année dernière, alors ils continuent d’essayer de trouver leur identité. Hier au moins, ils ont montré qu’ils avaient du caractère et qu’avec Julius Randle en forme (24 points, 8 passes, 9 rebonds) ils peuvent être compétitifs. Bon match pour Alec Burks, remplaçant de Walker dans le quintette (25 points). On verra ce qu’il se passe …