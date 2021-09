Les Nets envoient DeAndre Jordan aux Pistons et maintenant ça sonne pour les Lakers !

Filets de Brooklyn a transféré à DeAndré Jordan, quatre futurs choix de deuxième ronde et 5,78 millions aux Pistons de Détroit en échange de Jahil Okafor et Sekou Doumbouya. Les Pistons prévoient de racheter DeAndre Jordan pour les deux ans et 20 millions de dollars qu’il doit encaisser. Les Nets économisent 47 millions de dollars en salaire et en impôts grâce à cet accord.

L’incroyable est que DeAndre Jordan, qui comme nous l’avons déjà dit sera coupé par les Pistons, a immédiatement sonné pour jouer dans Les Lakers de Los Angeles. Il irait pour le minimum et quitterait (très probablement) la liste Marc Gasol. On verra, pour le moment ce ne sont que des spéculations de certains médias.