Les Nets, menés par Durant, submergent les Bucks et vont 2-0

06/08/2021 à 05:50 CEST

. / New York

L’avant-toit Kevin Durant à nouveau le fer de lance de l’attaque gagnante de les Brooklyn Nets qui ont battu les Milwaukee Bucks avec une défaite 125-86 ce lundi dans le deuxième match de la demi-finale des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est. Les Nets, malgré l’absence du gardien James Harden, blessé, ont de nouveau bien supérieur à Bucks, avec Durant contribuant 32 points, six passes décisives et quatre rebonds, obtenant leur deuxième victoire consécutive qui leur a laissé une fiche parfaite de 2-0 dans le meilleur des sept matchs à égalité. Durant a marqué 25 points ou plus dans six des sept matchs éliminatoires des Filets.

Le troisième match du match, qui change de lieu, se jouera jeudi cette semaine à Milwaukee, où le quatrième se jouera également dimanche.

Avec Durant, le meneur de jeu Kyrie Irving a atteint 22 points et le gardien Bruce Brown, a très bien remplacé Harden avec 13 points et six rebonds dans un autre grand effort d’équipe des Nets, qui est venu avec jusqu’à 49 points d’avance et a quitté les Bucks 34 touchés inférieurs à la moyenne de la saison régulière.

En équipe, les Nets ont terminé avec 52% (49-94) de tirs sur le terrain, 50% (21-42) de triples et 86% (6-7) de personnel, en plus de capturer 42 rebonds pour 44% ( 37-84), 30% (8-27), 44% (4-9) et 44, respectivement des Bucks. Les Nets ont brisé la défense des Bucks en dribblant toute la nuit, préparant des tirs sans réplique qui ont pour la plupart touché la cible.

Les Bucks ont balayé leur série de premier tour contre le Miami Heat, mais ils ont besoin d’un grand changement à leur retour à la maison pour éviter d’être balayés maintenant. L’attaquant vedette, le Grec Giannis Antetokounmpo, a obtenu un double-double de 18 points et 11 rebonds avec les Bucks, mais Durant l’a complètement dominé lors d’une confrontation avec les vainqueurs du NBA Most Valuable Player (MVP) et s’est assis abattu sur le banc des Bucks au début du quatrième trimestre avec le match hors de portée de sa ligue. L’attaquant Khris Middleton a ajouté 17 points après un lent début de série et le meneur Jrue Holiday a récolté 13 points qui n’ont pas non plus empêché l’humiliation et la défaite de l’équipe de Milwaukee.

Les Bucks, qui ont battu les Nets à deux reprises en mai à Milwaukee alors que Harden était absent avec une blessure à la cuisse droite, tenteront d’obtenir leur première victoire de la série. Harden a dû abandonner dans le match 1 après 43 secondes avec une tension aux ischio-jambiers droit, mais les Nets ont également trouvé le moyen de gagner 115-107. L’équipe de Brooklyn n’a pas donné de calendrier pour son retour, bien qu’ils ne semblaient pas trop blessés sous le tableau pour crier après Durant après que son layup de pénétration ait atteint 95-65 après trois périodes.

L’entraîneur des Nets canadiens Steve Nash a déclaré qu’il n’avait aucune nouvelle de Harden ou de l’attaquant Jeff Green, qui a raté leur cinquième match consécutif en raison d’une souche du fascia plantaire gauche.

L’offensive des Nets a commencé à fonctionner immédiatement dès le début du match, sans laisser de répit aux Bucks, qui ont bien résisté, mais seulement jusqu’au milieu du premier quart-temps, lorsque le score a reflété un écart de trois points. Mais ensuite, l’inspiration des Nets a émergé avec une séquence de 23-9 qui leur a permis de conclure les 12 premières minutes avec une course de 36-19, Durant menant en marquant 13 points, et la route ouverte à la victoire. Durant et Irving se sont assis pour commencer le deuxième quart, mais les Nets ont rouvert le deuxième quart sur une course de 7-2 pour prendre les devants à 43-21 sur un 3 points de l’attaquant Blake Griffin. Les quatre de départ des Nets ont également joué dans le jeu phare de la première mi-temps, coupant le long de la ligne de fond pour recevoir une passe de Brown, plonger et faire un dunk, Antetokounmpo tournant la tête dans la dernière seconde pour que le ballon ne puisse pas s’écraser. sur lui.

L’avantage a été placé en 27 points lorsque les deux équipes se sont reposées au Barclays Center (65-41) au délire des fans des Nets.

Comme prévu, la seconde mi-temps a continué d’être une passe pour les Nets après avoir vu comment les Bucks, qui dans le premier match n’avaient eu que six tirs à 3 points sur 30 tentatives, ont fait 8 sur 27 dans la seconde. que les Bucks ont obtenu dans la dernière ligne droite de la saison régulière avec un transfert des Houston Rockets, a continué de ne pas être un facteur gagnant en marquant seulement deux points et en n’ayant pas un rôle de premier plan dans le jeu intérieur. Middleton a raté ses huit premiers tirs, ce qui en fait 6 sur 31 à ce stade de la série après son premier match moche. Il a raté ses huit premières tentatives à 3 points dans la série avant de marquer ses deux derniers de la première mi-temps, une autre clé des pertes des Bucks.