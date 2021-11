Les Nets mettent fin à la bonne dynamique des Celtics

Ils étaient neuf victoires en onze matchs. Le freinage peut venir ici ou être un court arrêt, mais les Nets veulent clairement mettre les choses au clair là où ils le peuvent. Dans le jardin ce n’est pas un mauvais endroit. Les Celtics sont arrivés avec une séquence positive et venaient de récupérer Jaylen Brown pour la bataille, mais cela n’a pas été d’une grande utilité pour les locaux.. Cette fois, les Nets ont visité la ville sans Kyrie Irving par obligation, mais Durant et Harden ont été rejoints par les Mills des premiers jours, celui avec les nombreux triples, et ensemble ils ont désarmé l’équipe verte.

Seuls les Celtics ont remporté le quatrième quart-temps et par une petite marge. Tout l’avantage était déjà pris et par l’équipe adverse. Le succès des Nets, à peine assombri sur les lancers francs, s’est heurté aux ratés de Boston, où leurs deux stars ont raté huit triples chacune.. Avec le peu de sagesse dans les lancements, également illustrée par Schröder, ils n’ont jamais atteint la hauteur de Brooklyn, qui n’a eu qu’à s’ajouter petit à petit.

Durant, avec 21 points, a été le protagoniste en entrant dans le top 25 des meilleurs buteurs de la NBA en battant Allen Iverson. Mais ce n’était pas la meilleure buteuse, c’était Patty Mills et ses 23 points. Parmi les joueurs secondaires, le rôle du remplaçant Cam Thomas a surpris, qui a joué 25 minutes et a contribué 13 points. Avec peu d’osiers, depuis qu’Irving a été rejoint par d’autres blessés comme celui de Griffin, ils ont déjà beaucoup fait contre les Celtics. En fait ils touchaient les trente d’avantage. Au dernier quart, grâce à une forte poussée, ils ont baissé à -12, ce qui a fini par être le meilleur qu’ils pouvaient obtenir. Les Nets, qui en ajoutent quatre d’affilée et sept en huit matchs, n’ont pas été entravés pour clore le match sereinement dans le fief de ce qui reste l’un des candidats au championnat les plus importants de leur conférence.