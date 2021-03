Les Nets ne s’arrêtent pas: LaMarcus Aldridge est là!

28/03/2021 à 10h45 CEST

LaMarcus Aldridge, sept fois All-Star qui avait signé le rachat avec les San Antonio Spurs, a accepté de rejoindre les Brooklyn Nets pour le reste de la saison, tel que rapporté par le toujours précis Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Aldridge, 35 ans, a accepté de résilier le contrat avec les Spurs et rejoint une liste de Nets chargée de talents dans sa quête du premier championnat NBA de la franchise.

Le Miami Heat avait été un concurrent sérieux pour AldridgeMais il a décidé d’accepter l’offre des Nets de l’une des deux places restantes sur la liste des franchisés samedi, selon diverses sources de la ligue.

Aldridge se joint à un autre attaquant de puissance All-Star Blake Griffin, qui a quitté les Pistons et a décidé de signer pour l’équipe de Brooklyn, où les « Big 3 » sont déjà, formée par l’attaquant Kevin Durant, le meneur Kyrie Irving et Harden.

On s’attend à ce que Aldridge, 35 ans, joue la plupart de ses minutes au centre, où il aura à nouveau un coéquipier avec son compatriote All-Star. DeAndre Jordan, le sixième joueur des Nets à être sélectionné pour le All-Star Game.

Justement, l’arrivée d’Aldridge pourrait affecter le temps de jeu de Jordan. Power forward deuxième année, Nic Claxton, a également été impressionnant en première ligne récemment.Aldridge n’a plus joué à un jeu depuis le 1er marsIroniquement, il l’a fait contre les Nets. Neuf jours plus tard, les Spurs et Aldridge ont convenu qu’ils se sépareraient jusqu’à ce qu’un échange ou un achat puisse mettre fin à leurs six ans avec San Antonio.

Le nouveau joueur Nets en moyenne 19,4 points et 8,3 rebonds au cours de ses 15 saisons NBA, dont neuf ans avec les Portland Trail Blazers.