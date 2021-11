Les Nets ont besoin de tout pour battre les Cavaliers

Triomphe en sueur de la Filets contre des Cavaliers battus mais non détruits. Ils n’étaient qu’à une victoire de la Conférence Est, ce qui en dit long sur le début de l’Ohio malgré le fait que chaque semaine qui passe, ils ont un autre revers sérieux avec lequel ils doivent jouer. C’est ainsi que même le jeu était dans le Centre BarclaysMais ici aussi, les New-Yorkais se sont retrouvés à un niveau supérieur. Cela leur a coûté, mais ils l’ont fait. Avec très peu Cleveland Il est resté dans cette ligne dans laquelle vous combattez ou non pour un jeu jusqu’à pratiquement la fin de la confrontation, décrétée avec 109-99.

Ricky Rubio (25) et Darius Garland (24) ont ajouté la moitié des points des Cavs. Ils étaient seuls pour référence. Sans Mobley, le rookie qui impressionne, ni Sexton ni Markkanen, et avec un Amour qui traîne les effets du COVID (« douleurs folles dans les muscles, spasmes musculaires, peau sensible, fatigue dans la poitrine et la tête ») après avoir passé huit matchs sans pouvoir jouer. Il a du mérite. Dans la formation de départ, Dean Wade et Isaac Okoro les ont rejoints aux côtés du vétéran Ed Davis, qui était complètement hors de la rotation jusqu’à ce que la santé de l’équipe soit durement touchée.

C’était encore important Aldridge comme piston pour la deuxième unité, des minutes où la paresse des Cavaliers a été remarquée, et Durant Il était à nouveau le joueur le plus précis en attaque pour Steve Nash. L’autre joueur sur lequel les habitants se sont appuyés était James durcir, qui est revenu en vertu de ses lancers francs malgré la nouvelle réglementation en matière de forcer le personnel : 12/12.