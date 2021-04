Les Nets perdent Harden pendant environ 10 jours et attendent le retour de Durant

07/04/2021 à 04h59 CEST

. / New York

Les Filets de Brooklyn, dirigeants de la Division Atlantique et de la Conférence Est, ont annoncé ce mardi que perdra le gardien vedette James Harden sur blessure pendant environ dix jours, qui continue de souffrir d’une tension aux ischio-jambiers droits, mais ils attendent le retour de l’attaquant Kevin Durant. L’absence de Durant équivaut désormais à vingt-trois matchs et les médecins sont convaincus qu’il pourra réapparaître ce mercredi dans le match contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Harden n’a joué que quatre minutes avant d’être exclu lors de la victoire 114-112 de lundi contre les Knicks de New York. Il avait raté les deux matchs précédents en raison de la même blessure. Harden, l’un des favoris de la ligue, joueur le plus utile (MVP), marque une moyenne de 25,2 points jusqu’à présent dans la compétition; 8,0 rebonds et 10,9 passes décisives avec les Nets.

Durant a subi une blessure identique à celle de Harden, une tension aux ischio-jambiers droite subie le 13 février. L’attaquant n’a disputé que sept matchs aux côtés du meneur Kyrie Irving et Harden. Depuis lors, les Nets ont ajouté les hommes de grande taille, le centre vétéran LaMarcus Aldridge et l’attaquant Blake Griffin. Durant avait été exclu pour seulement deux matchs, mais des images ultérieures ont révélé une tension plus sévère. La semaine dernière, il a déclaré qu’il avait été hors de la compétition beaucoup plus longtemps que prévu.

Lundi, avant le match des Nets contre les Knicks, Durant était entré dans la phase «quotidienne» de sa réadaptation des ischio-jambiers, notamment en s’entraînant sur le court Barclays Center. Il n’a disputé que 19 des 51 matchs des Nets cette saison. Il a été placé deux fois dans les procédures de santé et de sécurité Covid-19 de la ligue après être entré en contact avec une personne qui a été testée positive pour le coronavirus, manquant un total de deux semaines.

L’attaquant étoile a en moyenne 29,0 points; 7,3 rebonds et 5,3 passes décisives dans ses matchs cette saison avec les Nets. Sa première saison après avoir signé en tant qu’agent libre en 2019 et passer toute l’année 2020 en récupération après une opération de rupture du tendon d’Achille droit qu’il a subi lors du cinquième match de la finale NBA 2018-19 qu’il a disputé avec les Golden State Warriors contre les Raptors de Toronto.