Les Nets peuvent considérer les Yankees comme un récit édifiant d’un milliard de dollars ⋆ .

Voici un nombre que le glee club grandissant des fans de basket fatigués des Nets pourrait souhaiter considérer avant de trébucher sur eux-mêmes et leurs langues déplorant ce qu’est devenu l’équilibre compétitif en NBA.

Voici ce numéro, précisé:

Trois milliards, cent cinquante-six millions, quatre cent vingt-huit mille, neuf cent quatre-vingt-dix.

Maintenant, mettez un signe dollar devant lui.

Et vous avez 3 156 428 990 $, soit le montant que les Yankees ont payé en salaires et en taxes de luxe (selon les contrats de baseball de Cot) depuis le 4 novembre 2009, qui est la dernière fois qu’ils ont remporté une Série mondiale. Il y a trois choses nécessaires dont vous avez besoin lorsque vous amassez ce genre de facture dans le sport professionnel:

Beaucoup de revenus disponibles. Une volonté de dépenser ces revenus. Un désir d’assembler une collection du genre de joueurs de renom qui vous permet de faire exploser 3,15 milliards de dollars – avec un «b» – en 11 ans.

Les Yankees, bien sûr, ont les trois en abondance, et ils en entendent parler chaque année, car à cette époque, des héros du petit marché tels que les Royals de Kansas City et les Rays de Tampa Bay ont fait la série. Les Dodgers ont également les trois, et en 2020, ils ont enfin été récompensés pour leurs pratiques de dépenses de la cinquantaine avec un titre.

Et dites ce que vous voulez des Yankees: ils sont toujours là. Ils ont remporté 203 matchs les deux dernières fois qu’une saison de la MLB a été jouée au complet. Ils ont participé à quatre séries de championnat AL depuis 2010, ont disputé les séries éliminatoires huit de ces 11 années. Ils reviennent pour plus chaque année, et la logique dicte qu’une de ces années il rapportera le championnat n ° 28.

Le propriétaire des Yankees, Hal Steinbrenner; Nets stars James Harden et Kyrie IrvingAP, .

Ils ont eu 24 joueurs différents dans des équipes All-Star depuis 2010. Ils ont eu 23 joueurs différents qui ont reçu des votes MVP ou Cy Young Award.

Ils ont été chargés.

Et je n’ai même pas été de retour dans la série depuis ’09, et encore moins en a remporté un.

C’est tout simplement matière à réflexion pour ceux qui ont récemment déploré la liste actuelle des Nets, une autre franchise qui n’a aucune préoccupation quant à l’adoption des trois éléments:

Kevin Durant.

James Harden.

Kyrie Irving.

LaMarcus Aldridge.

Blake Griffin.

Pour ceux qui enregistrent un score qui équivaut à: un Hall of Famer au premier tour et deux futurs immortels sûrs; deux MVP Awards (avec Harden au compteur pour un autre cette année); trois recrues de l’année; deux choix au classement général n ° 1, deux n ° 2 et un n ° 3; 42 apparitions All-Star; 1 096 772 153 $ (c’est-à-dire avec un «b») de revenus de carrière et 284 794 278 $ sont encore inscrits dans les livres.

(Nous présentons maintenant un entracte pour digérer tout cela. S’il sert d’apéritif, veuillez noter que Bill Russell a gagné environ 960 000 $, au total, pour ses 13 saisons NBA. Bien qu’il ait encaissé 11 chèques de bonus de championnat distincts.)

Les Nets peuvent-ils envisager de se partager les parts de championnat d’ici la fin de l’été? Ils le pourraient sûrement. Est-ce une évidence? Pour voir la main-tordre, et écouter les murmures croissantes, il semble bien que de cette façon. Mais comme nous l’avons vu: tout ce que les Nets ont à faire est de regarder leurs collègues résidents de la périphérie (et anciens partenaires commerciaux), les Yankees, pour voir que la route à venir est jonchée de nids-de-poule.

D’une part, même si Harden a subjugué son jeu, il y a la question séculaire de ceci: les Nets peuvent-ils jouer avec plus d’un ballon de basket? Cela conduit à ceci: la chimie peut-elle être brassée simplement en empilant le talent sur elle-même? Qui se porte volontaire pour définir un écran clé? Prendre une charge? Plongez pour une balle lâche?

Encore une fois, les Yankees: l’itération de l’équipe qui possédait le plus récemment la ville comprenait exactement deux Hall of Famers qui ont joué sur les cinq champions de 1996 à 2009: Derek Jeter et Mariano Rivera. Il y avait beaucoup d’excellents joueurs et de nombreux acteurs et il y avait une culture de championnat qui était tout sauf en fonte.

Parmi ces équipes, seuls les champions 2009 pourraient être décrits comme «achetant» un titre, grâce aux ajouts d’agents libres Mark Teixeira, CC Sabathia et AJ Burnett. Alors laissez cette équipe servir d’exemple, s’il faut en donner un, que cela puisse fonctionner.

Pourtant… c’est une apparition aux World Series depuis 2003, et un titre depuis 2000. Le sport peut parfois être assez drôle. Des choses arrivent.

Des choses arriveront-elles aux Nets? Eh bien, peut-être devrions-nous attendre que ces cinq stars soient capables de jouer ensemble, et qui sait quand ce sera le cas. Il y a encore les Bucks et les Sixers dans l’Est, qui se présenteront probablement encore pour les séries éliminatoires juste pour rire. Il y a les Lakers de l’Ouest, qui possèdent toujours le trophée.

Surtout, il y a les Nets, ici à la maison: une équipe fascinante à suivre, une dépendance à regarder, un album de talents en direct. Cela peut-il être suffisant?

C’est la question de 1,1 milliard de dollars (avec un «b»), n’est-ce pas?