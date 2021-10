Les Nets pourraient être ouverts pour échanger les Brooklyn Nets

La situation que vous vivez Filets de Brooklyn en tant que franchise et Kyrie Irving en tant que joueur NBA, ce n’est pas facile. Au-delà des raisons cospiranoïques pour lesquelles le joueur ne souhaite pas se vacciner contre le coronavirus, force est de constater qu’il est dans son droit de ne pas le faire. Comme il existe une règle à New York qui interdit à tout joueur non vacciné de jouer, Irving raterait plus de cinquante pour cent des matchs de la saison (plus de quarante en ajoutant ceux de Madison contre les Knicks et celui qu’ils doivent jouer à San Francisco contre les Warriors – l’autre ville avec des restrictions).

Cela a poussé les Nets à décider de retirer Kyrie, car ils considèrent que ce n’est pas bon pour la dynamique de l’équipe d’avoir un joueur qui ne pourra pas compter à cent pour cent pour Steve Nash (en fait il ne pourra pas le faire ou cinquante pour cent). Donc, avec Kyrie à l’écart, la question que se posent de nombreux fans est de savoir ce qui lui arrivera dans les semaines à venir.

Nous supposons qu’il s’entraînera en dehors du groupe pour garder la forme. Les Nets, clairement favoris des directeurs généraux de la NBA et des paris sportifs pour remporter la NBA, perdent l’un de leurs meilleurs joueurs. À 33% de ses trois grands. Et la vérité est qu’ils ne sont pas là pour donner plus d’années (ils ont déjà subi leurs blessures avec les blessures) et Durant et Harden n’ont pas deux vingt ans.

Rumeurs NBA

Ainsi, certaines franchises NBA ont fui des coéquipiers L’Athlétisme que les New-Yorkais pourraient envisager de vendre Kyrie Irving. Alors ces Rumeurs NBA Ils indiqueraient que les Nets sont « ouverts » à entendre des offres pour le meneur controversé.

Bien sûr, il faut rappeler que le joueur de 29 ans a annoncé il y a quelques jours s’il n’était pas encore dans les Nets qu’il allait prendre sa retraite. On verra ce qu’il se passe. Les choses sont devenues très tendues ces dernières heures. Nous vous dirons.