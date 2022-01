Les nets savent qu’il y a de nombreuses raisons aux luttes récentes

Le funk récent des Nets n’est pas qu’une chose.

C’est tout.

« Vous l’appelez », a admis l’entraîneur Steve Nash, alors que son équipe en difficulté se préparait à accueillir les Spurs dimanche. «Nous avons vraiment eu du mal depuis notre retour de toutes les interruptions liées au COVID. Nous avons passé une très bonne année. En fait, nous avons bien joué à travers la situation COVID. Depuis que nous avons récupéré tout le monde plus ou moins, nous n’avons tout simplement pas eu la confiance, l’esprit, la joie.

« Et vous pouviez le voir : trop de lacunes et pas assez de rythme et d’enthousiasme. Nous devons trouver cela. Nous devons récupérer cela après cette interruption et être un groupe qui va là-bas et contre lequel il est difficile de jouer.

Les Nets ont été trop faciles à affronter ces derniers temps, offrant peu de résistance. Défense, rebond, physique, espacement, tout a pris un coup.

« Honnêtement, j’ai l’impression que c’est tout », a déclaré James Harden. « Nous ne pouvons pas obtenir des arrêts de manière cohérente. Offensivement, c’est un peu difficile, notre espacement n’est pas grand la plupart des possessions. C’est un peu de tout, et on a l’impression que tout s’empile les uns sur les autres.

James Harden voit son offre faible refusée par Bobby Portis le 7 janvier 2022..

Les Nets ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, dont une défaite de 121-109 contre les Bucks vendredi soir.

« Je veux dire, il y a une multitude de [issues] », a déclaré Kevin Durant. « Rebonds offensifs, même si je ne pense pas que cela nous ait fait mal [Friday], ça nous a fait mal sur ce petit bout de chemin, ça nous a fait mal. Ne pas rester devant le ballon, comme abandonner les entraînements en ligne droite, et les équipes viennent ici en renversant des 3. »

Les Nets ont alloué au moins 10 3-points et 110 points dans chacun de ces cinq matchs. Ils n’ont pas réussi à chasser les ennemis de la ligne. Alors qu’ils avaient surmonté le manque d’effectifs toute la saison en se transformant en une équipe axée sur la défense, leur «niveau de soin» a baissé depuis que leur alignement s’est rapproché de l’ensemble ces derniers temps.

« Je serais un sacré coach si je savais [why] », a déclaré Nash. « Nous devons nous mettre au travail. Nous devons trouver la détermination, trouver le quotidien, venir et faire les bonnes choses, investir dans le groupe et essayer de recruter vos coéquipiers. Et si nous pouvions avoir ce caractère où nous ferons tout ce que nous pouvons individuellement et choisirons également nos coéquipiers, nous recommencerons à jouer au bon basket.

Les Nets avaient joué un bon basket-ball de première place tout au long des vacances.

Ils étaient perchés au sommet de la Conférence Est avec une fiche de 23-9 le 29 décembre, un match devant les Bulls et deux d’avance sur les Bucks. Ils y étaient arrivés en gardant, avec une note défensive qui était la cinquième meilleure de la NBA (106,4).

Mais depuis ? Leur cote défensive de 119,2 est la troisième pire de la ligue. Et ils ont perdu 2 matchs et demi derrière les Bulls et sont à égalité avec les Bucks.

« Notre physicalité en est le début. Être dans le ballon, s’assurer que notre homme nous sente, c’est le début juste là. C’est là que ça commence », a déclaré Harden. « Et puis en tant que possession, à mesure que le chronomètre des tirs diminue de plus en plus, nous avons de meilleures chances de nous verrouiller sur le ballon, que ce soit en pick-and-roll ou en iso, et cela donne une meilleure position pour rebondir le basket-ball . «

Une mauvaise équipe de rebond, même à son meilleur, les Nets se sont appuyés sur la deuxième meilleure défense de terrain de la ligue (42,7 %) avant de frapper leur glissade. Ils n’étaient que 20e depuis le début du dérapage.

« Il y a quelques points communs », a déclaré Nash. « Nous ne sommes pas dans le ballon. Nous ne sommes pas assez combatifs pour commencer les jeux. Nous ne sommes pas assez propres avec notre communication au niveau du ballon. Il n’y a pas assez de présence. Nous pouvons faire mieux en transition et nous organiser. C’est quelque chose de fondamental qui a plongé depuis que nous nous sommes tous remis ensemble. Nous pouvons le voir clairement. Nous devons y travailler maintenant. Nous devons le prendre à cœur et nous devons reconstruire.

« Nous devons juste continuer à revenir là où nous étions beaucoup plus physiques, beaucoup plus décisifs dans les actions et retrouver ce fanfaron défensivement. »