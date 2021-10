Les Nets se fatiguent et retirent Kyrie Irving de l’équipe

La saison 2021/22 approche à grands pas et Kyrie Irving n’est toujours pas vacciné, ce qui l’empêcherait de jouer avec Filets de Brooklyn tous les matchs à domicile. Les Nets commencent la saison à l’extérieur à Milwaukee, mais ont bientôt six matchs consécutifs au Barklays Center auxquels Irving n’a pas pu jouer. Ainsi, et compte tenu du refus du joueur de se faire vacciner, les Nets ont décidé de ne pas l’avoir pour l’entraînement ni pour aucun match (au-delà du fait qu’il pourrait jouer à l’extérieur).

Déclaration du directeur général des Nets Sean Marks sur la décision de Brooklyn de faire asseoir Kyrie Irving jusqu’à ce qu’il respecte les règles de vaccination de New York : pic.twitter.com/4LBIQXt7al – Shams Charania (@ShamsCharania) 12 octobre 2021

L’annonce des filets

« Compte tenu de la nature de la situation actuelle et après de dures délibérations, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouera pas ou ne s’entraînera pas avec l’équipe tant qu’il ne sera pas éligible pour tous les matchs. Kyrie a pris une décision personnelle et nous respectons ce choix. Ce choix restreint votre capacité à être un membre éligible à temps plein de l’équipe et nous ne pouvons permettre à aucun membre de l’équipe de participer partiellement. Il est impératif que nous continuions à construire une base de chimie et, en tant qu’équipe, nous nous unissons autour d’un sacrifice. Les objectifs que nous avons dans ce championnat chaque membre de l’organisation nous oblige à aller dans la même direction. Nous sommes ravis de commencer cette saison et nous espérons que tout le monde à Brooklyn est fier de nous. «

La balle est désormais dans le camp de Kyrie. Nous verrons si vous prenez du recul et décidez de vous faire vacciner ou de continuer avec la même idée.