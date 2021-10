Les Nets veulent que Kyrie Irving soit à fond ou à fond

Il y a seize jours, Kyrie Irving fixait l’écran et affirmait à la fois son droit à la vie privée et sa liberté de choix. Il n’a pas assisté à la journée des médias des Nets en raison de la réglementation COVID-19 de la ville de New York. Interrogé par les journalistes qui se connectaient à sa session Zoom stand-in si c’était parce que, comme Yaron Weitzman de Fox Sports l’avait signalé, il n’était pas vacciné, Irving a déclaré qu’il «aimerait simplement garder cela privé et le gérer correctement. chemin avec mon équipe, et aller de l’avant avec un plan.

Mais après quelques coups de couteau dans un plan, comme organiser un camp d’entraînement à près de 3 000 miles de New York et demander à leur établissement de désigner un immeuble de bureaux privé pour permettre à Irving d’exercer à Brooklyn, quel que soit son statut vaccinal, et une admission par l’entraîneur-chef Steve Nash qu’Irving ne jouerait pas de matchs à domicile, les Nets ont dévoilé mardi un nouveau plan: un plan qui supprime effectivement le septuple All-Star des considérations de Brooklyn jusqu’à ce qu’il puisse rejoindre l’équipe dans son intégralité.

« Compte tenu de la nature évolutive de la situation et après des délibérations approfondies, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouera pas ou ne s’entraînera pas avec l’équipe tant qu’il ne sera pas éligible pour être un participant à part entière », a écrit le directeur général des Nets, Sean Marks, dans une déclaration d’équipe publiée mardi matin. . « Kyrie a fait un choix personnel, et nous respectons son droit individuel de choisir. Actuellement, le choix restreint sa capacité à être un membre à temps plein de l’équipe, et nous n’autoriserons aucun membre de notre équipe à participer avec une disponibilité à temps partiel.

Irving n’a pas encore offert de commentaire public sur l’annonce des Nets. Marks a déclaré lors d’une conférence de presse mardi qu' »au bon moment, quand il le jugera bon, il pourra l’aborder avec ses propres mots ».

Les Nets auraient pu permettre à Irving de jouer uniquement dans les matchs sur route. Cela aurait été sans précédent, bien sûr, mais il y avait un chemin vers Kyrie pour 39 matchs – il devrait manquer les 41 matchs à domicile, plus deux visites au Madison Square Garden pour jouer les Knicks – si l’équipe décidait d’emprunter cette voie. Cependant, cela entraînerait une quantité incroyable de perturbations et de distractions.

En dehors du terrain, les Nets seraient presque certainement confrontés à l’écrasement constant de l’examen minutieux des médias qui viendrait avec des questions quotidiennes sur ce que signifie accommoder le choix d’Irving pour l’équipe. Là-dessus, ils seraient confrontés au défi de devoir intégrer et présenter Irving – un joueur offensif dominant qui a en moyenne plus de 20 tentatives de placement et 77 touches par match au cours de ses deux saisons à Brooklyn – car la route s’étend quand il serait disponible et réorienterait leur approche et leur rotation pour les matchs à domicile alors qu’il ne le serait pas.

Peut-être que ce serait faisable quand les Nets étaient sur le point d’avoir des périodes prolongées l’une après l’autre ; par exemple, le programme de Brooklyn comprend un homestand de six matchs du 24 octobre au 3 novembre, suivi immédiatement d’un road trip de six matchs du 5 novembre au 14 novembre. entre trois et quatre matchs à domicile – présenterait des problèmes de logistique, de rotation et de gestion de la liste en plus des problèmes de relations publiques et de relations.

L’annonce de mardi montre clairement que la confiance du cerveau de Brooklyn a trouvé ce plan intenable. Marks a déclaré que lui et le propriétaire Joseph Tsai ont finalement passé cet appel, bien qu’il soit difficile de croire que la superstar qui vient d’être prolongée, Kevin Durant, la superstar potentiellement prolongée James Harden, et Nash, au minimum, n’ont pas été impliqués dans le processus qui a conduit à la décision de déplacement de plaque tectonique de mardi.

« Nous ne recherchons pas de partenaires qui seront à mi-temps », a déclaré Marks aux journalistes mardi. « Je ne pense pas que ce serait juste, non seulement pour l’équipe et le personnel, la propriété et les fans, mais pour être tout à fait franc, pas juste pour Kyrie non plus. »

Marks a cependant souligné que les Nets accueilleraient Irving à bras ouverts – « dans des circonstances différentes ». Pour devenir un «membre à temps plein de l’équipe», Irving devrait être en mesure de se conformer à un mandat de vaccination de la ville de New York qui exige que toute personne entrant dans une salle de sport ou une arène intérieure montre la preuve qu’elle a reçu au moins une injection de vaccin. . Alors qu’Irving a refusé à plusieurs reprises de répondre aux questions sur son statut vaccinal lors de la journée des médias, Marks a levé le mystère mardi : « S’il était vacciné, nous n’aurions pas cette discussion. Je pense que c’est probablement assez clair.

Aussi clair: le choix d’Irving pourrait lui coûter une tonne d’argent – « environ 380 000 $ par match », y compris les matchs de pré-saison, et « au nord de 17 millions de dollars » s’il rate chaque match à domicile de Brooklyn et que le MSG s’incline contre les Knicks, selon Bobby Marks et Tim Bontemps d’ESPN. Il est possible que la National Basketball Players Association, au sein du comité exécutif de laquelle Irving est vice-président, conteste cet amarrage salarial. La directrice exécutive de la NBPA, Michele Roberts, a récemment déclaré à Stefan Bondy du New York Daily News que le syndicat « n’était pas d’accord » avec la position de la NBA selon laquelle il pourrait retenir le salaire d’un « joueur qui n’a pas pu jouer en raison de son statut de non-vaccination. , » et que » si nous arrivons à ce point, nous verrons. » (Irving continuera de recevoir des chèques de match pour les concours sur route, a déclaré Marks mardi, car c’est la décision des Nets de ne pas l’activer pour ceux-ci malgré son éligibilité.)

Au-delà des chèques de paie et des jeux de puissance, cependant, se trouve le jeu réel sur le terrain – celui sur lequel Irving a longtemps insisté pour que nous nous concentrions au lieu du battage médiatique et du battage hors du terrain, et celui dont il est maintenant retiré. Comment une équipe des Nets qui est entrée dans le camp d’entraînement en tant que favorite pour remporter le championnat NBA 2022 résistera-t-elle à la perte d’un joueur qui s’est classé 10e de la NBA en termes de score la saison dernière, qui n’est devenu que le quatrième joueur à avoir une moyenne de 25 points par match sur des divisions de tir 50/40/90, et dans les minutes de qui avec Durant et Harden, les Nets ont marqué un total obscène de 128,7 points pour 100 possessions – un territoire jusqu’ici inexploré d’efficacité, d’explosivité et de terreur ?

Eh bien, sur ce point, il semble que Marks and the Nets aient aussi un plan – un plan fourni par une rotation remplie d’options, titrée par Durant et Harden. Alors que les anciens MVP assumeront une plus grande part de la charge de notation et d’initiation, l’ajout d’intersaison Patty Mills (38,6% sur une plage de 3 points sur près de huit tentatives par 36 minutes de temps au sol au cours des six dernières saisons) peut fournir un maniement de balle complémentaire, une fabrication de jeu , et le sniping en mouvement. Joe Harris est également toujours là pour courir ses marathons habituels sur demi-terrain et mitrailler ses adversaires au-delà de l’arc lorsqu’ils se concentrent sur Durant et Harden. L’absence d’Irving ouvre également la porte à Nash pour commencer à faire tout le sale boulot Bruce Brown, renforçant potentiellement la défense de Brooklyn en introduisant un défenseur intransigeant capable de vérifier les meilleures options de périmètre des adversaires.

Une armada de grands hommes – Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Nic Claxton, Paul Millsap, James Johnson – peut fournir des passes hautes, des bulldozers bas, des tirs au sol, du jus sans rebond et des écrans et des écrans. options de plongée, en fonction de la saveur de l’offensive que Brooklyn pourrait préférer courir une nuit donnée. La recrue Cam Thomas ressemble à un buteur absolument naturel et pourrait voir plus de temps de jeu que prévu si Nash avait besoin d’un autre seau-getter avec des jambes fraîches. Gardez également un œil sur Jevon Carter: l’ancien gardien des Grizzlies et des Suns, connu principalement pour sa défense agressive sur le ballon, a tiré 37,1% des profondeurs la saison dernière à Phoenix, dont 39,5% dans les coins courts.

Aussi implacable que soit l’offensive de Brooklyn avec l’ensemble des trois grands sur le terrain, les Nets ont toujours pulvérisé les adversaires de près de 20 points pour 100 (dans un échantillon certes petit) avec Durant et Harden sur le terrain moins Irving, selon Cleaning the Glass , et n’étaient qu’à quelques centimètres de la finale de la Conférence Est avec Irving mis à l’écart et Harden entravé le printemps dernier. Une version des Nets qui ne comporte pas du tout Irving peut toujours remporter le championnat NBA; c’est à quel point KD et Harden sont bons, et à quel point le reste de la liste des Nets semble être fort.

À condition, bien sûr, que les nombreux anciens combattants de Brooklyn restent en bonne santé. Et que ni Durant ni Harden ne se retrouvent sur la touche autant qu’ils l’ont fait la saison dernière, lorsqu’ils ont combiné pour manquer 60 matchs. Et que rien d’autre ne va de manière catastrophique à l’approche de la saison … ce qui, étant donné la façon dont tout cela a secoué, et que Harden ne semble pas exactement se précipiter pour mettre un stylo sur papier sur une nouvelle extension à long terme , semble être quelque chose sur lequel vous ne voudriez pas nécessairement parier l’hypothèque.

Il y a aussi une autre possibilité : qu’Irving, après tout cela, exerce sa liberté de faire un choix différent, se fasse vacciner, rejoigne l’équipe en tant que participant et partenaire à temps plein, et remet Brooklyn sur la voie d’être le favori prohibitif pour atteindre l’objectif que Kyrie et KD se sont fixé lorsqu’ils ont secoué la ligue à l’été 2019. Peut-être pas non plus quelque chose sur lequel vous voudriez parier l’hypothèque, mais quelque chose pour lequel Durant, quelques jours avant que les Nets ne décident d’aller de l’avant sans Irving (pour l’instant), semblait retenir au moins une étincelle d’optimisme.

« Nous le voulons ici pour le tout », a déclaré Durant ce week-end, selon James Herbert de CBS Sports. «Nous le voulons ici pour les matchs, les matchs à domicile, les entraînements, les matchs à l’extérieur, les shootarounds, tout ça. J’espère donc que nous trouverons une solution.

Ce n’est pas encore compris, donc Irving (pour l’instant) reste à l’écart. Il reste à voir s’il va, comme promis lors de la journée des médias, « gérer les choses de la bonne manière avec mon équipe et aller de l’avant avec un plan ». Le temps nous le dira et le temps presse.