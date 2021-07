Les neuf meilleurs footballeurs qui jouent aujourd’hui – Vital Football

Que vous soyez novice en matière de football européen ou que vous suiviez la ligue depuis des années, vous savez probablement déjà qu’il y aura des désaccords sur qui sont les meilleurs joueurs actuellement. Les experts du football, les sites de paris et les fans ardents ont tous des opinions différentes sur ceux qui, selon eux, devraient figurer en tête de liste. Cela étant dit, la plupart des gens s’accordent à dire que ces neuf footballeurs font partie des joueurs d’élite du sport aujourd’hui.

Robert Lewandowski

Même si Lewandowski a 32 ans, il est l’un des meilleurs joueurs du football européen. Son équipe, le Bayern Munich, l’a vu terminer la saison dernière avec 55 buts en seulement 47 matches, une statistique incroyable qui a rarement été atteinte. Il n’est que le deuxième joueur de l’histoire à terminer meilleur buteur dans les trois compétitions nationales, le premier étant Johan Cruyff en 1972, il y a près de 50 ans. Il est actuellement au sommet de sa carrière, ce qui est de bon augure pour son équipe pour les prochaines années.

Lionel Messi

Messi n’a pas connu une bonne saison en 2020, et en fait, c’était probablement l’une des pires de sa carrière. Cependant, même aussi mal qu’il a joué, il est toujours le deuxième meilleur joueur – et le joueur le mieux payé – au monde. L’attaquant de Barcelone a marqué plus de buts que n’importe quel autre joueur en Espagne, ce qui signifie que même à son pire, il est toujours bien supérieur à n’importe quel autre joueur. Il ne fait aucun doute que Messi est à la baisse de ses jours de jeu, du moins par rapport à son ancien moi spectaculaire, mais à 33 ans, il pourra peut-être encore jouer à un niveau élevé pendant plusieurs saisons supplémentaires.

Cristiano Ronaldo

Comme Messi, Ronaldo fait face à une baisse naturelle de sa carrière de footballeur, et 2020 était une indication que le déclin inévitable est en cours. Malgré cela, Ronaldo, qui a 35 ans, a remporté sa deuxième médaille des vainqueurs de Serie A en tant qu’attaquant de la Juventus, mais c’était vraiment le point culminant de la saison pour le joueur d’élite. Son équipe a perdu la finale de la Coppa Italia et n’a même pas atteint les huit derniers de la Ligue des champions. Cela étant dit, il a tout de même établi un record de Serie A pour avoir marqué lors de 11 matches consécutifs et il a marqué son 100e but pour le Portugal, deux jalons réservés aux meilleurs des meilleurs. En fait, il est le seul footballeur masculin européen à avoir atteint la barre des 100 buts en matches internationaux.

Sadio Crinière

Mane, 28 ans, est un joueur dangereux capable de marquer à chaque fois qu’il touche le ballon. Son jeu a directement conduit au premier titre de champion de Liverpool en 30 ans et à sa conquête de la Coupe du monde des clubs. Ses 18 buts et sept passes décisives ont permis à Liverpool de remporter son 19e championnat de ligue avec une relative facilité. Même si les statistiques de Mane sont quelque peu banales par rapport aux autres sur cette liste, les buts qu’il a marqués étaient à des moments absolument critiques, y compris le vainqueur du match de dernière minute à Aston Villa. L’opportunité de ses contributions fait de lui un élément inestimable de l’équipe de Liverpool.