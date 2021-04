Les neuf moments les plus fous de Derek Chisora, avec la bagarre de David Haye, le lancer de table de Dillian Whyte et le pari de 100000 £ sur Tyson Fury

Derek Chisora ​​a maintenant 37 ans, mais ne montre aucun signe de ralentissement.

Le poids lourd controversé mais charismatique est aussi populaire qu’il ne l’a jamais été, ayant gagné la rédemption pour des écarts passés avec des performances héroïques.

Chisora ​​est prête à combattre Joseph Parker ensuite

Chisora ​​a toujours été imprévisible et d’opinion divisée plus tôt dans sa carrière alors qu’il rencontrait des problèmes à la fois dans et hors de la boxe.

Pour le bien de cet article, nous nous concentrerons uniquement sur les exploits de l’homme Finchley dans le sport.

Jetez un œil à neuf de ses moments les plus fous ci-dessous avant son retour sur le ring contre Joseph Parker samedi soir …

Mark Robinson / Salle de match

Il n’y a jamais de moment ennuyeux avec Chisora ​​autour de 1. Mordre Paul Butlin (mai 2009)

Chisora ​​a fait la une des journaux lors de son quatrième combat professionnel en imitant la tristement célèbre morsure d’oreille de Mike Tyson. Malgré les plaintes de Butlin, l’arbitre n’a pas repéré l’incident, donc Chisora ​​s’est échappée sans punition dans la nuit. Il a été rétrospectivement condamné à une amende de 2 500 £ et suspendu pendant quatre mois.

2. Kissing Carl Baker (février 2010)

Moins d’un an plus tard, Chisora ​​a de nouveau trouvé des ennuis. Cette fois, la perspective a planté un baiser sur son adversaire lors de leur pesée. Il a eu la chance que la situation ne devienne pas plus violente.

3. Gifles Vitali Klitschko (février 2012)

Chisora ​​a passé deux ans sans aucune bouffonnerie avant que tout l’enfer se déchaîne autour du combat pour le titre mondial de Klitschko. Cela a commencé par une gifle à la pesée, pour laquelle le WBC prévoyait de lui infliger une amende, mais cela a fini par être éclipsé par les événements ultérieurs.

Chisora ​​a surpris Klitschko au dépourvu 4. Crachant sur Wladimir Klitschko (février 2012)

Un jour plus tard, alors qu’elle attendait la première cloche sur le ring, Chisora ​​cracha de l’eau au visage du frère de Vitali, Wladimir. Il a continué à perdre le combat, mais n’a pas été terminé pour la nuit.

5. Brawling with David Haye (février 2012)

Lors de la conférence de presse d’après-combat après la défaite contre Vitali, Chisora ​​a été offensé par les chahuts de Haye et l’a donc confronté. Une bagarre de masse infâme s’ensuivit. À la suite de tous les événements du week-end, le BBBofC a retiré la licence de Chisora. Cependant, cela ne l’a pas empêché, lui et Haye, d’obtenir des licences luxembourgeoises et de s’affronter quelques mois plus tard.

6. Pari de 100 000 £ sur Tyson Fury (juillet 2014)

Fury a défié Chisora ​​de prouver sa confiance en pariant avant leur revanche. Chisora ​​a suggéré 10000 £, mais Fury a déclaré qu’il donnerait ce montant à ses enfants pour acheter des bonbons. Ils ont ensuite serré la main sur un pari de 100 000 £. En fin de compte, le combat a été annulé avant d’être réorganisé plus tard dans l’année. Les discussions sur le pari ne sont jamais réapparues.

7. Chasing Kubrat Pulev, membre de l’équipe (mai 2016)

Après quelques années de calme, beaucoup pensaient que Chisora ​​s’était adoucie dans la trentaine. Puis un membre de l’équipe de Pulev lui a jeté une bouteille au visage lors de leur tête-à-tête. Chisora ​​a poursuivi l’homme autour de l’hôtel dans des scènes chaotiques, mais n’a pas pu mettre la main sur lui.

8. Bagarre avec Dillian Whyte (octobre 2016)

Chisora ​​a sans doute vu l’accumulation d’avant-combat la plus explosive de sa carrière avant son premier combat avec Whyte. Quand ils se sont rencontrés pour filmer le ciel “ Gloves Are Off ”, les tensions ont éclaté avec Chisora ​​jetant son verre d’eau au visage de Whyte. La sécurité a fait de son mieux pour empêcher une plus grande escalade de la bagarre.

9. Jeté de table à Dillian Whyte (décembre 2016)

Deux mois plus tard, les deux hommes se sont rencontrés à nouveau lors de leur conférence de presse finale. La discussion a tourné la possibilité que la violence soit poursuivie après le combat et Chisora ​​a réagi en jetant une table à Whyte. Le BBBofC a retiré le titre britannique du combat, mais lui a permis d’aller de l’avant. Chisora ​​a été condamné à une amende de 30 000 £.